https://ria.ru/20221014/putin-1823953810.html

Путин на саммите СНГ рассказал о коридорах "Восток-Запад" и "Север-Юг"

Путин на саммите СНГ рассказал о коридорах "Восток-Запад" и "Север-Юг" - РИА Новости, 14.10.2022

Путин на саммите СНГ рассказал о коридорах "Восток-Запад" и "Север-Юг"

Обустройство логистических трансевразийских коридоров "Восток - Запад" и "Север-Юг" является ключевой задачей, заявил президент РФ Владимир Путин за заседании... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:41

2022-10-14T11:41

2022-10-14T11:41

владимир путин

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Обустройство логистических трансевразийских коридоров "Восток - Запад" и "Север-Юг" является ключевой задачей, заявил президент РФ Владимир Путин за заседании Совета глав стран-участниц СНГ в Астане в пятницу."Серьезные перспективы открывает проводимая Россией переориентация экспорта и импорта, чтобы стимулировать развитие транспортных коридоров на всем пространстве большой Евразии. Поэтому ключевой задачей видится обустройство проходящих через территорию государств СНГ трансевразийских логистических коридоров "Восток-Запад", "Север-Юг". Я думаю, что это представляет интерес не только для России, а для всех государств, наших соседей", - сказал Путин.Президент России прилетел в Астану утром 13 октября. В четверг глава государства выступил на шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В пятницу Путин прибыл на заседание Совета глав государств-участников СНГ в Астане. Затем глава государства выступит на саммите "Россия - Центральная Азия".

https://ria.ru/20221014/sng-1823952404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, астана, евразия, снг, в мире