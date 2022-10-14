https://ria.ru/20221014/putin-1823953810.html
Путин на саммите СНГ рассказал о коридорах "Восток-Запад" и "Север-Юг"
Путин на саммите СНГ рассказал о коридорах "Восток-Запад" и "Север-Юг" - РИА Новости, 14.10.2022
Путин на саммите СНГ рассказал о коридорах "Восток-Запад" и "Север-Юг"
Обустройство логистических трансевразийских коридоров "Восток - Запад" и "Север-Юг" является ключевой задачей, заявил президент РФ Владимир Путин за заседании... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:41
2022-10-14T11:41
2022-10-14T11:41
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Обустройство логистических трансевразийских коридоров "Восток - Запад" и "Север-Юг" является ключевой задачей, заявил президент РФ Владимир Путин за заседании Совета глав стран-участниц СНГ в Астане в пятницу."Серьезные перспективы открывает проводимая Россией переориентация экспорта и импорта, чтобы стимулировать развитие транспортных коридоров на всем пространстве большой Евразии. Поэтому ключевой задачей видится обустройство проходящих через территорию государств СНГ трансевразийских логистических коридоров "Восток-Запад", "Север-Юг". Я думаю, что это представляет интерес не только для России, а для всех государств, наших соседей", - сказал Путин.Президент России прилетел в Астану утром 13 октября. В четверг глава государства выступил на шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В пятницу Путин прибыл на заседание Совета глав государств-участников СНГ в Астане. Затем глава государства выступит на саммите "Россия - Центральная Азия".
https://ria.ru/20221014/sng-1823952404.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, астана, евразия, снг, в мире
Владимир Путин, Россия, Астана, Евразия, СНГ, В мире
Путин на саммите СНГ рассказал о коридорах "Восток-Запад" и "Север-Юг"
Путин назвал обустройство коридоров "Восток-Запад" и "Север-Юг" ключевой задачей