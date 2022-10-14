https://ria.ru/20221014/putin-1823951169.html

ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту

ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту - РИА Новости, 14.10.2022

ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту

Большинство россиян (75%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту, своё доверие ему выразили столько же респондентов,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:34

2022-10-14T11:34

2022-10-14T11:34

владимир путин

россия

фомнибус

общество

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Большинство россиян (75%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту, своё доверие ему выразили столько же респондентов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Как следует из результатов опроса, 75% респондентов считают, что президент РФ работает на своём посту хорошо, 13% затрудняются ответить, а 12% считают, что плохо.Доверяют Путину 75% россиян, 15% не доверяют, 10% затрудняются ответить.Опрос "ФОМнибус" проведен 7-9 октября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20221007/putin-1822166377.html

https://ria.ru/20220927/rossiya-1819766346.html

россия

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

владимир путин, россия, фомнибус, общество