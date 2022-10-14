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ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту - РИА Новости, 14.10.2022
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ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту - РИА Новости, 14.10.2022
ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту
Большинство россиян (75%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту, своё доверие ему выразили столько же респондентов,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:34
2022-10-14T11:34
владимир путин
россия
фомнибус
общество
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Большинство россиян (75%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту, своё доверие ему выразили столько же респондентов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".Как следует из результатов опроса, 75% респондентов считают, что президент РФ работает на своём посту хорошо, 13% затрудняются ответить, а 12% считают, что плохо.Доверяют Путину 75% россиян, 15% не доверяют, 10% затрудняются ответить.Опрос "ФОМнибус" проведен 7-9 октября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20221007/putin-1822166377.html
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владимир путин, россия, фомнибус, общество
Владимир Путин, Россия, ФОМнибус, Общество
11:34 14.10.2022
 
ФОМ: большинство россиян считают, что Путин хорошо работает на своем посту

ФОМ: 75 процентов россиян считают, что Путин хорошо работает на посту президента России

© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Большинство россиян (75%) считают, что президент РФ Владимир Путин хорошо работает на своём посту, своё доверие ему выразили столько же респондентов, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".
Как следует из результатов опроса, 75% респондентов считают, что президент РФ работает на своём посту хорошо, 13% затрудняются ответить, а 12% считают, что плохо.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 11:22
Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ
Доверяют Путину 75% россиян, 15% не доверяют, 10% затрудняются ответить.
Опрос "ФОМнибус" проведен 7-9 октября среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 13:31
Опрос ВЦИОМ: россияне назвали Путина символом страны
 
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