https://ria.ru/20221014/putin-1823918006.html
Путин призвал использовать добрую волю для деэскалации при конфликтах в СНГ
Путин призвал использовать добрую волю для деэскалации при конфликтах в СНГ - РИА Новости, 14.10.2022
Путин призвал использовать добрую волю для деэскалации при конфликтах в СНГ
При конфликтах на пространстве СНГ необходимо стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации по-максимуму, убежден президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:10
2022-10-14T10:10
2022-10-14T10:51
снг
владимир путин
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астана
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. При конфликтах на пространстве СНГ необходимо стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации по-максимуму, убежден президент РФ Владимир Путин."Конечно, при всем позитиве взаимодействия в рамках СНГ надо понимать, что, к сожалению, порой появляются разногласия и конфликты... Надо, конечно, стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации, где бы она ни возникала. Добрая воля, на мой взгляд, у всех есть, нужно эту добрую волю по максимуму использовать", - сказал Путин на саммите глав СНГ, который проходит в Астане.
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/konflikty-1823927206.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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снг, владимир путин, в мире, россия, астана
СНГ, Владимир Путин, В мире, Россия, Астана
10:10 14.10.2022 (обновлено: 10:51 14.10.2022)
Путин призвал использовать добрую волю для деэскалации при конфликтах в СНГ
Путин призвал стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации