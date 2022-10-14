https://ria.ru/20221014/putin-1823918006.html

Путин призвал использовать добрую волю для деэскалации при конфликтах в СНГ

Путин призвал использовать добрую волю для деэскалации при конфликтах в СНГ - РИА Новости, 14.10.2022

Путин призвал использовать добрую волю для деэскалации при конфликтах в СНГ

При конфликтах на пространстве СНГ необходимо стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации по-максимуму, убежден президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:10

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2022-10-14T10:51

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. При конфликтах на пространстве СНГ необходимо стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации по-максимуму, убежден президент РФ Владимир Путин."Конечно, при всем позитиве взаимодействия в рамках СНГ надо понимать, что, к сожалению, порой появляются разногласия и конфликты... Надо, конечно, стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации, где бы она ни возникала. Добрая воля, на мой взгляд, у всех есть, нужно эту добрую волю по максимуму использовать", - сказал Путин на саммите глав СНГ, который проходит в Астане.

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/konflikty-1823927206.html

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астана

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Дарья Буймова

снг, владимир путин, в мире, россия, астана