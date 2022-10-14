https://ria.ru/20221014/putin-1823898547.html

Путин пообщался с Лукашенко и Токаевым на саммите глав СНГ

Путин пообщался с Лукашенко и Токаевым на саммите глав СНГ - РИА Новости, 14.10.2022

Путин пообщался с Лукашенко и Токаевым на саммите глав СНГ

Президент РФ Владимир Путин в пятницу кратко пообщался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым перед... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T08:56

2022-10-14T08:56

2022-10-14T09:50

астана

снг

политика

владимир путин

александр лукашенко

касым-жомарт токаев

россия

азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823592872_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_d48a4035f590f408bbe03f5152d3b0ce.jpg

АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу кратко пообщался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым перед началом заседания Совета глав стран-участниц СНГ в Астане, сообщает корреспондент РИА Новости.Беседа Путина и Лукашенко произошла в момент, когда лидеры государств направлялись на совместную церемонию фотографирования. С Токаевым же президент РФ кратко пообщался, когда лидеры уже стояли перед фотокамерами.Президент России прилетел в Астану утром 13 октября. В четверг глава государства выступил на шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В пятницу Путин в пятницу прибыл на заседание Совета глав государств-участников СНГ в Астане. Затем глава государства выступит на саммите "Россия - Центральная Азия". Ожидается, что по итогам поездки президент РФ ответит на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20221014/putin-1823895452.html

астана

россия

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

астана, снг, политика, владимир путин, александр лукашенко, касым-жомарт токаев, россия, азия