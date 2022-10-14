08:56 14.10.2022 (обновлено: 09:50 14.10.2022)
Путин пообщался с Лукашенко и Токаевым на саммите глав СНГ
Президент Путин пообщался с Лукашенко и Токаевым перед началом саммита глав СНГ в Астане
© РИА Новости / Пресс-служба президента Казахстана / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования в Астане
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования в Астане. Архивное фото
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу кратко пообщался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым перед началом заседания Совета глав стран-участниц СНГ в Астане, сообщает корреспондент РИА Новости.
Беседа Путина и Лукашенко произошла в момент, когда лидеры государств направлялись на совместную церемонию фотографирования. С Токаевым же президент РФ кратко пообщался, когда лидеры уже стояли перед фотокамерами.
Президент России прилетел в Астану утром 13 октября. В четверг глава государства выступил на шестом Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В пятницу Путин в пятницу прибыл на заседание Совета глав государств-участников СНГ в Астане. Затем глава государства выступит на саммите "Россия - Центральная Азия". Ожидается, что по итогам поездки президент РФ ответит на вопросы журналистов.