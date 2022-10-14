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Пресс-конференция Путина по итогам саммитов в Астане - РИА Новости, 14.10.2022
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Пресс-конференция Путина по итогам саммитов в Астане
Пресс-конференция Путина по итогам саммитов в Астане - РИА Новости, 14.10.2022
Пресс-конференция Путина по итогам саммитов в Астане
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в Астане. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:26
2022-10-14T15:26
владимир путин
астана
россия
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Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в Астане.
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LIVE: Пресс-конференция Владимира Путина в Астане
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владимир путин, астана, россия, видео
Владимир Путин, Астана, Россия
Пресс-конференция Путина по итогам саммитов в Астане
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в Астане.
2022-10-14T15:26
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PT30M58S
15:26 14.10.2022
 

Пресс-конференция Путина по итогам саммитов в Астане

Читать ria.ru в
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в Астане.
 
Владимир ПутинАстанаРоссия
 
 
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