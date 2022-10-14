https://ria.ru/20221014/putin-1823896304.html
Пресс-конференция Путина по итогам саммитов в Астане
Пресс-конференция Путина по итогам саммитов в Астане - РИА Новости, 14.10.2022
Пресс-конференция Путина по итогам саммитов в Астане
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в Астане. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:26
2022-10-14T15:26
2022-10-14T15:26
владимир путин
астана
россия
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Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в Астане.
астана
россия
РИА Новости
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4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Пресс-конференция Владимира Путина в Астане
LIVE: Пресс-конференция Владимира Путина в Астане
2022-10-14T15:26
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PT30M58S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, астана, россия, видео
Владимир Путин, Астана, Россия
Пресс-конференция Путина по итогам саммитов в Астане
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в Астане.
2022-10-14T15:26
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PT30M58S
Пресс-конференция Путина по итогам саммитов в Астане
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в Астане.