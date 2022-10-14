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Путин прибыл на заседание глав государств-участников СНГ в Астане - РИА Новости, 14.10.2022
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Путин прибыл на заседание глав государств-участников СНГ в Астане
Путин прибыл на заседание глав государств-участников СНГ в Астане - РИА Новости, 14.10.2022
Путин прибыл на заседание глав государств-участников СНГ в Астане
Президент РФ Владимир Путин в пятницу прибыл на заседание Совета глав государств-участников СНГ в Астане, первая часть мероприятия с участием лидеров будет... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:19
2022-10-14T08:19
владимир путин
россия
азия
снг
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу прибыл на заседание Совета глав государств-участников СНГ в Астане, первая часть мероприятия с участием лидеров будет проходить в узком составе, сообщает корреспондент РИА Новости.Затем заседание лидеров государств СНГ пройдёт в расширенном составе. После российский президент примет участие в саммите "Россия – Центральная Азия".Ожидается, что по итогам мероприятий Путин проведет пресс-конференцию для журналистов.Президент России прилетел в Астану утром 13 октября. В среду глава государства выступил на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
https://ria.ru/20221013/sammit-1823853752.html
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владимир путин, россия, азия, снг, в мире
Владимир Путин, Россия, Азия, СНГ, В мире
08:19 14.10.2022
 
Путин прибыл на заседание глав государств-участников СНГ в Астане

Президент Путин примет участие во встрече глав стран СНГ в Астане в узком составе

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане. Архивное фото
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу прибыл на заседание Совета глав государств-участников СНГ в Астане, первая часть мероприятия с участием лидеров будет проходить в узком составе, сообщает корреспондент РИА Новости.
Затем заседание лидеров государств СНГ пройдёт в расширенном составе. После российский президент примет участие в саммите "Россия – Центральная Азия".
Ожидается, что по итогам мероприятий Путин проведет пресс-конференцию для журналистов.
Президент России прилетел в Астану утром 13 октября. В среду глава государства выступил на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 20:22
Путин инициировал встречу Россия — Киргизия — Таджикистан, заявил Песков
 
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