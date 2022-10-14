Путин прибыл на заседание глав государств-участников СНГ в Астане
Президент Путин примет участие во встрече глав стран СНГ в Астане в узком составе
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств и международных организаций, принимающих участие в Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане. Архивное фото
АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу прибыл на заседание Совета глав государств-участников СНГ в Астане, первая часть мероприятия с участием лидеров будет проходить в узком составе, сообщает корреспондент РИА Новости.
Затем заседание лидеров государств СНГ пройдёт в расширенном составе. После российский президент примет участие в саммите "Россия – Центральная Азия".
Ожидается, что по итогам мероприятий Путин проведет пресс-конференцию для журналистов.