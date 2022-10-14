https://ria.ru/20221014/putin-1823895452.html

Путин прибыл на заседание глав государств-участников СНГ в Астане

Путин прибыл на заседание глав государств-участников СНГ в Астане - РИА Новости, 14.10.2022

Путин прибыл на заседание глав государств-участников СНГ в Астане

Президент РФ Владимир Путин в пятницу прибыл на заседание Совета глав государств-участников СНГ в Астане, первая часть мероприятия с участием лидеров будет... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T08:19

2022-10-14T08:19

2022-10-14T08:19

владимир путин

россия

азия

снг

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823627993_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f46e4372fcff94741852139f5c29d4ab.jpg

АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу прибыл на заседание Совета глав государств-участников СНГ в Астане, первая часть мероприятия с участием лидеров будет проходить в узком составе, сообщает корреспондент РИА Новости.Затем заседание лидеров государств СНГ пройдёт в расширенном составе. После российский президент примет участие в саммите "Россия – Центральная Азия".Ожидается, что по итогам мероприятий Путин проведет пресс-конференцию для журналистов.Президент России прилетел в Астану утром 13 октября. В среду глава государства выступил на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

https://ria.ru/20221013/sammit-1823853752.html

россия

азия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, азия, снг, в мире