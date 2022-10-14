https://ria.ru/20221014/provokatsii-1823915505.html

Лукашенко призвал быть готовыми к разнообразным провокациям

Лукашенко призвал быть готовыми к разнообразным провокациям - РИА Новости, 14.10.2022

Лукашенко призвал быть готовыми к разнообразным провокациям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что членам Содружества нужно быть готовыми к провокациям по всему периметру СНГ. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T09:58

2022-10-14T09:58

2022-10-14T10:08

снг

в мире

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790181852_0:0:3256:1832_1920x0_80_0_0_ae2289f52e39034a2f45caf193862b7b.jpg

МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что членам Содружества нужно быть готовыми к провокациям по всему периметру СНГ."Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ. События недавние в Казахстане, Узбекистане - убедительные и весьма поучительные примеры. Но это только начало. На прочность будут испытывать всех", - заявил Лукашенко в Астане на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе. Его слова приводит белорусское агентство Sputnik Беларусь.

https://ria.ru/20221014/lukashenko-1823916010.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

снг, в мире, александр лукашенко