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Лукашенко призвал быть готовыми к разнообразным провокациям - РИА Новости, 14.10.2022
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Лукашенко призвал быть готовыми к разнообразным провокациям
Лукашенко призвал быть готовыми к разнообразным провокациям - РИА Новости, 14.10.2022
Лукашенко призвал быть готовыми к разнообразным провокациям
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что членам Содружества нужно быть готовыми к провокациям по всему периметру СНГ. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:58
2022-10-14T10:08
снг
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что членам Содружества нужно быть готовыми к провокациям по всему периметру СНГ."Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ. События недавние в Казахстане, Узбекистане - убедительные и весьма поучительные примеры. Но это только начало. На прочность будут испытывать всех", - заявил Лукашенко в Астане на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе. Его слова приводит белорусское агентство Sputnik Беларусь.
https://ria.ru/20221014/lukashenko-1823916010.html
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снг, в мире, александр лукашенко
СНГ, В мире, Александр Лукашенко
09:58 14.10.2022 (обновлено: 10:08 14.10.2022)
 
Лукашенко призвал быть готовыми к разнообразным провокациям

Президент Лукашенко призвал быть готовыми к разнообразным провокациям по периметру СНГ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что членам Содружества нужно быть готовыми к провокациям по всему периметру СНГ.
"Нужно быть готовыми к самым разнообразным провокациям по всему периметру СНГ. События недавние в Казахстане, Узбекистане - убедительные и весьма поучительные примеры. Но это только начало. На прочность будут испытывать всех", - заявил Лукашенко в Астане на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе. Его слова приводит белорусское агентство Sputnik Беларусь.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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