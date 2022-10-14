Рейтинг@Mail.ru
Будапешт выразит Киеву протест из-за сноса венгерского символа в Мукачево - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/protest-1824184793.html
Будапешт выразит Киеву протест из-за сноса венгерского символа в Мукачево
Будапешт выразит Киеву протест из-за сноса венгерского символа в Мукачево - РИА Новости, 14.10.2022
Будапешт выразит Киеву протест из-за сноса венгерского символа в Мукачево
Временного поверенного в делах Украины вызовут в МИД Венгрии, чтобы выразить протест в связи со сносом венгерского символа — орла-турула — в Закарпатье, заявил... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T19:29
2022-10-14T20:40
в мире
петер сийярто
украина
венгрия
мукачево
мид венгрии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49599/25/495992590_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_7d64a62078139db4e3ca7fd958d6c965.jpg
БУДАПЕШТ, 14 окт — РИА Новости. Временного поверенного в делах Украины вызовут в МИД Венгрии, чтобы выразить протест в связи со сносом венгерского символа — орла-турула — в Закарпатье, заявил в интервью Inforadió глава ведомства Петер Сийярто."Мы слышали, что вчера в Мукачево снесли статую турула. Мы считаем это совершенно ненужной провокацией против венгров. &lt;...&gt; Сегодня мы пригласим временного поверенного в делах Украины в Министерство иностранных дел, чтобы выразить ему протест по поводу этого шага", — сказал министр.Он отметил, что Венгрия попросила также помощи главы Закарпатской областной администрации Виктора Микиты."Я уверен, что он не знал об этом: его рассудительность, его правильный подход полностью контрастируют с тем, что совершили сейчас на уровне провокации", — подчеркнул Сийярто, отметив многолетний позитивный опыт сотрудничества с главой Закарпатья.По словам главы МИД, "не ставится под сомнение, что к венгерскому национальному меньшинству, закарпатским венграм, на Украине относились несправедливо", однако Будапешт "вынес этот вопрос за скобки" с начала специальной военной операции.Накануне власти города в Закарпатской области приняли решение о демонтаже венгерской символики — орла-турула, находящегося в замке Паланок, и его замене на украинский трезубец.Напряженность в отношениях Киева и Будапешта возникла несколько лет назад на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года.
https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823718461.html
https://ria.ru/20221014/shveytsariya-1824175204.html
https://ria.ru/20221012/ukraina-1823272648.html
украина
венгрия
мукачево
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49599/25/495992590_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_2ad945dff910d723883695aca0e0c755.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, петер сийярто, украина, венгрия, мукачево, мид венгрии
В мире, Петер Сийярто, Украина, Венгрия, Мукачево, МИД Венгрии
19:29 14.10.2022 (обновлено: 20:40 14.10.2022)
 
Будапешт выразит Киеву протест из-за сноса венгерского символа в Мукачево

Сийярто: Будапешт выразит Киеву протест из-за сноса венгерского символа в Мукачево

CC BY 2.0 / Kat Dodd / The Hungary FlagФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
CC BY 2.0 / Kat Dodd / The Hungary Flag
Флаг Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 14 окт — РИА Новости. Временного поверенного в делах Украины вызовут в МИД Венгрии, чтобы выразить протест в связи со сносом венгерского символа — орла-турула — в Закарпатье, заявил в интервью Inforadió глава ведомства Петер Сийярто.
"Мы слышали, что вчера в Мукачево снесли статую турула. Мы считаем это совершенно ненужной провокацией против венгров. <...> Сегодня мы пригласим временного поверенного в делах Украины в Министерство иностранных дел, чтобы выразить ему протест по поводу этого шага", — сказал министр.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 14:12
МИД Венгрии надеется на снятие санкций при установлении мира на Украине
Он отметил, что Венгрия попросила также помощи главы Закарпатской областной администрации Виктора Микиты.
"Я уверен, что он не знал об этом: его рассудительность, его правильный подход полностью контрастируют с тем, что совершили сейчас на уровне провокации", — подчеркнул Сийярто, отметив многолетний позитивный опыт сотрудничества с главой Закарпатья.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 18:54
МИД Швейцарии отказался комментировать осквернение мемориала Суворову
По словам главы МИД, "не ставится под сомнение, что к венгерскому национальному меньшинству, закарпатским венграм, на Украине относились несправедливо", однако Будапешт "вынес этот вопрос за скобки" с начала специальной военной операции.
Накануне власти города в Закарпатской области приняли решение о демонтаже венгерской символики — орла-турула, находящегося в замке Паланок, и его замене на украинский трезубец.
Напряженность в отношениях Киева и Будапешта возникла несколько лет назад на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года.
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 05:44
В Братиславе лидеры стран "Вышеградской четверки" обсудили Украину
 
В миреПетер СийяртоУкраинаВенгрияМукачевоМИД Венгрии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала