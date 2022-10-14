https://ria.ru/20221014/protest-1824184793.html

Будапешт выразит Киеву протест из-за сноса венгерского символа в Мукачево

Будапешт выразит Киеву протест из-за сноса венгерского символа в Мукачево - РИА Новости, 14.10.2022

Будапешт выразит Киеву протест из-за сноса венгерского символа в Мукачево

Временного поверенного в делах Украины вызовут в МИД Венгрии, чтобы выразить протест в связи со сносом венгерского символа — орла-турула — в Закарпатье, заявил... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T19:29

2022-10-14T19:29

2022-10-14T20:40

в мире

петер сийярто

украина

венгрия

мукачево

мид венгрии

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БУДАПЕШТ, 14 окт — РИА Новости. Временного поверенного в делах Украины вызовут в МИД Венгрии, чтобы выразить протест в связи со сносом венгерского символа — орла-турула — в Закарпатье, заявил в интервью Inforadió глава ведомства Петер Сийярто."Мы слышали, что вчера в Мукачево снесли статую турула. Мы считаем это совершенно ненужной провокацией против венгров. <...> Сегодня мы пригласим временного поверенного в делах Украины в Министерство иностранных дел, чтобы выразить ему протест по поводу этого шага", — сказал министр.Он отметил, что Венгрия попросила также помощи главы Закарпатской областной администрации Виктора Микиты."Я уверен, что он не знал об этом: его рассудительность, его правильный подход полностью контрастируют с тем, что совершили сейчас на уровне провокации", — подчеркнул Сийярто, отметив многолетний позитивный опыт сотрудничества с главой Закарпатья.По словам главы МИД, "не ставится под сомнение, что к венгерскому национальному меньшинству, закарпатским венграм, на Украине относились несправедливо", однако Будапешт "вынес этот вопрос за скобки" с начала специальной военной операции.Накануне власти города в Закарпатской области приняли решение о демонтаже венгерской символики — орла-турула, находящегося в замке Паланок, и его замене на украинский трезубец.Напряженность в отношениях Киева и Будапешта возникла несколько лет назад на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года.

https://ria.ru/20221013/sanktsii-1823718461.html

https://ria.ru/20221014/shveytsariya-1824175204.html

https://ria.ru/20221012/ukraina-1823272648.html

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