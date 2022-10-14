https://ria.ru/20221014/proekty-1824064436.html
Путин призвал страны Центральной Азии продвигать общерегиональные проекты
Путин призвал страны Центральной Азии продвигать общерегиональные проекты - РИА Новости, 14.10.2022
Путин призвал страны Центральной Азии продвигать общерегиональные проекты
Россия и страны Центральной Азии находить и реализовывать такие проекты, которые можно продвигать не только в двустороннем формате, но и на общерегиональном... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:09
2022-10-14T15:09
2022-10-14T15:09
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центральная азия
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АСТАНА, 14 окт – РИА Новости. Россия и страны Центральной Азии находить и реализовывать такие проекты, которые можно продвигать не только в двустороннем формате, но и на общерегиональном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите "Россия-Центральная Азия".В пятницу в Астане проходит первый в истории саммит в формате "Россия – Центральная Азия". Он был инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона."Конечно, в Советском союзе и книжки издавали, и театры открывали на национальных языках - развивали культуру и экономику. Сегодня, конечно, нам нужно наполнять все наши форматы, в том числе такой формат конкретным содержанием. Честно говоря, смысл заключался как раз в том, чтобы создавать такой формат не просто, чтобы мы собирались поговорить, а чтобы мы посмотрели на общерегиональные проекты, потребности, сочетали с нашими возможностями и двигали их не только в двустороннем отношении, но и в региональном", - сказал Путин, добавив, что тогда некоторые вопросы удастся решать с большим эффектом."Нужно искать такие проекты, которые имеют общерегиональное значение", - добавил он.
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владимир путин, россия, центральная азия, астана, в мире
Владимир Путин, Россия, Центральная Азия, Астана, В мире
Путин призвал страны Центральной Азии продвигать общерегиональные проекты
Путин призвал страны Центральной Азии реализовывать проекты общерегионального уровня
АСТАНА, 14 окт – РИА Новости. Россия и страны Центральной Азии находить и реализовывать такие проекты, которые можно продвигать не только в двустороннем формате, но и на общерегиональном уровне, заявил президент РФ Владимир Путин на саммите "Россия-Центральная Азия".
В пятницу в Астане
проходит первый в истории саммит в формате "Россия – Центральная Азия". Он был инициирован Москвой
в год тридцатилетия установления дипломатических отношений РФ со всеми пятью государствами региона.
"Конечно, в Советском союзе и книжки издавали, и театры открывали на национальных языках - развивали культуру и экономику. Сегодня, конечно, нам нужно наполнять все наши форматы, в том числе такой формат конкретным содержанием. Честно говоря, смысл заключался как раз в том, чтобы создавать такой формат не просто, чтобы мы собирались поговорить, а чтобы мы посмотрели на общерегиональные проекты, потребности, сочетали с нашими возможностями и двигали их не только в двустороннем отношении, но и в региональном", - сказал Путин, добавив, что тогда некоторые вопросы удастся решать с большим эффектом.
"Нужно искать такие проекты, которые имеют общерегиональное значение", - добавил он.