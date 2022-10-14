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Минздрав планирует запустить мобильное приложение для медиков - РИА Новости, 14.10.2022
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Минздрав планирует запустить мобильное приложение для медиков
Минздрав планирует запустить мобильное приложение для медиков - РИА Новости, 14.10.2022
Минздрав планирует запустить мобильное приложение для медиков
Минздрав России планирует запустить мобильное приложение для медиков, в котором будет доступно портфолио врача и возможность дополнительного образования, заявил РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T19:18
2022-10-14T19:18
россия
павел пугачев
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минздрав России планирует запустить мобильное приложение для медиков, в котором будет доступно портфолио врача и возможность дополнительного образования, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.Он уточнил, что также до конца года будет реализована обновленная система нормативной справочной формации, которая должна объединить все справочники и данные регионального уровня и медицинских организаций.
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россия, павел пугачев, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество
Россия, Павел Пугачев, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Здоровье - Общество
19:18 14.10.2022
 
Минздрав планирует запустить мобильное приложение для медиков

Минздрав планирует запустить мобильное приложение для медиков до конца года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗдание Министерства здравоохранения России
Здание Министерства здравоохранения России - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Здание Министерства здравоохранения России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минздрав России планирует запустить мобильное приложение для медиков, в котором будет доступно портфолио врача и возможность дополнительного образования, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.
"В этом году мы планируем выпустить мобильное приложение для врачей, в котором медицинскому работнику будет доступно не только его портфолио, но и возможности дополнительного медицинского образования с получением баллов, медицинский контент и сервисы по интересующей специализации",- сказал Пугачев журналистам.
Он уточнил, что также до конца года будет реализована обновленная система нормативной справочной формации, которая должна объединить все справочники и данные регионального уровня и медицинских организаций.
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РоссияПавел ПугачевМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Здоровье - Общество
 
 
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