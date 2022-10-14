https://ria.ru/20221014/prilozhenie-1824182176.html

Минздрав планирует запустить мобильное приложение для медиков

Минздрав планирует запустить мобильное приложение для медиков - РИА Новости, 14.10.2022

Минздрав планирует запустить мобильное приложение для медиков

Минздрав России планирует запустить мобильное приложение для медиков, в котором будет доступно портфолио врача и возможность дополнительного образования, заявил РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T19:18

2022-10-14T19:18

2022-10-14T19:18

россия

павел пугачев

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минздрав России планирует запустить мобильное приложение для медиков, в котором будет доступно портфолио врача и возможность дополнительного образования, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев.Он уточнил, что также до конца года будет реализована обновленная система нормативной справочной формации, которая должна объединить все справочники и данные регионального уровня и медицинских организаций.

https://ria.ru/20221013/mediki-1823651072.html

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россия, павел пугачев, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество