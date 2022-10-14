https://ria.ru/20221014/priamure-1823984125.html

Резиденты двух ТОР в Приамурье создали пять тысяч рабочих мест

Резиденты двух ТОР в Приамурье создали пять тысяч рабочих мест - РИА Новости, 14.10.2022

Резиденты двух ТОР в Приамурье создали пять тысяч рабочих мест

Резиденты территорий опережающего развития "Белогорск" и "Свободный" в Приамурье создали свыше 5 тысяч новых рабочих мест, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T12:55

2022-10-14T12:55

2022-10-14T12:55

амурская область

экономика

василий орлов (губернатор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757321255_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a714611f4884bb26eed284095f96e2f4.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Резиденты территорий опережающего развития "Белогорск" и "Свободный" в Приамурье создали свыше 5 тысяч новых рабочих мест, сообщает региональное правительство."Работа по привлечению новых инвесторов и поддержке действующих резидентов находится на особом контроле. Они стимулируют социально-экономическое развитие муниципалитетов и модернизацию транспортно-инженерной инфраструктуры. Резиденты ТОР "Белогорск" и "Свободный" создали свыше 5 тысяч новых рабочих мест, в том числе для жителей региона", - сказал губернатор Василий Орлов на заседании наблюдательного совета ТОР.Он отметил, что в условиях санкционного давления ни один из проектов ТОР "Свободный" и "Белогорск" не был потерян."В планах – объединить три амурских ТОР в одну. Это позволит повысить их эффективность и упросить порядок предоставления мер поддержки для новых производств в Амурской области", - добавил Орлов.Статус резидента ТОР "Белогорск" сейчас имеют 6 организаций, еще 12 компаний реализуют проекты в ТОР "Свободный". Суммарный объем привлеченных инвестиций в экономику региона в рамках этих проектов уже превысил 1,2 триллиона рублей.

https://ria.ru/20221014/yunarmiya-1823968180.html

https://ria.ru/20221013/gosduma-1823567893.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, василий орлов (губернатор)