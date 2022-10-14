https://ria.ru/20221014/priamure-1823984125.html
Резиденты двух ТОР в Приамурье создали пять тысяч рабочих мест
Резиденты двух ТОР в Приамурье создали пять тысяч рабочих мест - РИА Новости, 14.10.2022
Резиденты двух ТОР в Приамурье создали пять тысяч рабочих мест
Резиденты территорий опережающего развития "Белогорск" и "Свободный" в Приамурье создали свыше 5 тысяч новых рабочих мест, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T12:55
2022-10-14T12:55
2022-10-14T12:55
амурская область
экономика
василий орлов (губернатор)
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ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Резиденты территорий опережающего развития "Белогорск" и "Свободный" в Приамурье создали свыше 5 тысяч новых рабочих мест, сообщает региональное правительство."Работа по привлечению новых инвесторов и поддержке действующих резидентов находится на особом контроле. Они стимулируют социально-экономическое развитие муниципалитетов и модернизацию транспортно-инженерной инфраструктуры. Резиденты ТОР "Белогорск" и "Свободный" создали свыше 5 тысяч новых рабочих мест, в том числе для жителей региона", - сказал губернатор Василий Орлов на заседании наблюдательного совета ТОР.Он отметил, что в условиях санкционного давления ни один из проектов ТОР "Свободный" и "Белогорск" не был потерян."В планах – объединить три амурских ТОР в одну. Это позволит повысить их эффективность и упросить порядок предоставления мер поддержки для новых производств в Амурской области", - добавил Орлов.Статус резидента ТОР "Белогорск" сейчас имеют 6 организаций, еще 12 компаний реализуют проекты в ТОР "Свободный". Суммарный объем привлеченных инвестиций в экономику региона в рамках этих проектов уже превысил 1,2 триллиона рублей.
https://ria.ru/20221014/yunarmiya-1823968180.html
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экономика, василий орлов (губернатор)
Амурская область, Экономика, Василий Орлов (губернатор)
Резиденты двух ТОР в Приамурье создали пять тысяч рабочих мест
Губернатор Орлов: резиденты двух ТОР в Приамурье создали пять тысяч рабочих мест
ВЛАДИВОСТОК, 14 окт - РИА Новости. Резиденты территорий опережающего развития "Белогорск" и "Свободный" в Приамурье создали свыше 5 тысяч новых рабочих мест, сообщает региональное правительство.
"Работа по привлечению новых инвесторов и поддержке действующих резидентов находится на особом контроле. Они стимулируют социально-экономическое развитие муниципалитетов и модернизацию транспортно-инженерной инфраструктуры. Резиденты ТОР "Белогорск" и "Свободный" создали свыше 5 тысяч новых рабочих мест, в том числе для жителей региона", - сказал губернатор Василий Орлов
на заседании наблюдательного совета ТОР.
Он отметил, что в условиях санкционного давления ни один из проектов ТОР "Свободный" и "Белогорск" не был потерян.
"В планах – объединить три амурских ТОР в одну. Это позволит повысить их эффективность и упросить порядок предоставления мер поддержки для новых производств в Амурской области", - добавил Орлов.
Статус резидента ТОР "Белогорск" сейчас имеют 6 организаций, еще 12 компаний реализуют проекты в ТОР "Свободный". Суммарный объем привлеченных инвестиций в экономику региона в рамках этих проектов уже превысил 1,2 триллиона рублей.