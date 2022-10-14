https://ria.ru/20221014/pravo-1823946204.html

Пушилин рассказал о сложностях правовой интеграции ДНР в Россию

Пушилин рассказал о сложностях правовой интеграции ДНР в Россию - РИА Новости, 14.10.2022

Пушилин рассказал о сложностях правовой интеграции ДНР в Россию

Правовая система ДНР переживает "турбулентность" из-за сложностей интеграции законодательства и правоохранительной системы в российские, но республика... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:24

2022-10-14T11:24

2022-10-14T11:25

денис пушилин

шолбан кара-оол

россия

донецкая народная республика

госдума рф

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ДОНЕЦК, 14 окт - РИА Новости. Правовая система ДНР переживает "турбулентность" из-за сложностей интеграции законодательства и правоохранительной системы в российские, но республика справится, заявил врио главы региона Денис Пушилин."Нужна гармонизация законодательства. И это не всегда просто, потому что за 8,5 лет есть устоявшаяся законодательная база, причем она тоже формировалась, переходила из украинского в республиканское, но с учетом российского законодательства. Но она все равно подбиралась и вырабатывалась с учетом реалий", - рассказал Пушилин на встрече с вице-спикером Госдумы РФ Шолбаном Кара-оолом.В то же время, по его словам, "времени на раскачку не так много, граждане республики не должны почувствовать каких-либо колебаний, провалов, должен быть бесшовный период"."Здесь поддержка Госдумы в проработке нормативно-правовой базы даже переходного периода является важным моментом, поэтому рассчитываем здесь на ваше плечо", - отметил врио главы ДНР.Он посетовал, что "вопросов сейчас больше, нежели ответов"."Это касается и предпринимателей, это касается уплаты налогов в этот переходный период - каким образом? Предприниматели наши уже столкнулись с тем, что НДС нет, а это было все же заложено в экономическую модель - возврат НДС при пересечении границы. Сейчас таможни нет, соответственно, НДС не возвращается. Но при этом нет пошлин. То есть эту ситуацию нужно четко регулировать", - привел пример Пушилин.Кроме того, есть разница в работе правоохранительных систем ДНР и РФ, отметил он."И уголовно-процессуальный кодекс, и кодексы различные - на что ориентироваться - потому что у нас есть сейчас определенная турбулентность. Одни правоохранительные органы уже хотят работать в российском полностью законодательном поле, а другие правоохранительные органы еще не могут перейти. Это касается и судов. Пока идет сложный такой период в целом, но мы справимся", - заключил Пушилин.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позднее Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221013/dnr-1823797343.html

https://ria.ru/20221012/rezolyutsiya-1823547673.html

https://ria.ru/20221014/pobeda-1823922494.html

россия

донецкая народная республика

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денис пушилин, шолбан кара-оол, россия, донецкая народная республика, госдума рф