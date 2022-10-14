https://ria.ru/20221014/pozhar-1824085533.html
В Екатеринбурге загорелось помещение ангара с пластиком
В Екатеринбурге загорелось помещение ангара с пластиком - РИА Новости, 14.10.2022
В Екатеринбурге загорелось помещение ангара с пластиком
Помещение ангара с пластиком горит на 800 квадратных метрах в промзоне в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС в пятницу. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:53
2022-10-14T15:53
2022-10-14T17:15
происшествия
екатеринбург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Помещение ангара с пластиком горит на 800 квадратных метрах в промзоне в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС в пятницу."В 16:32 (14:32 мск) на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре на улице Аппаратной, горит пластиковая продукция в помещении ангара. По оперативной информации, площадь пожара составляет 800 квадратных метров", – говорится в сообщении.По словам пресс-службы, принимаются все меры для локализации возгорания, в борьбе с пожаром задействованы 73 огнеборца и 21 единица техники."Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара и сильным задымлением. Для тушения на месте пожара организована работа звеньев газодымозащитной службы", – добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221012/deti-1823407702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:53 14.10.2022 (обновлено: 17:15 14.10.2022)
В Екатеринбурге загорелось помещение ангара с пластиком
В Екатеринбурге загорелось помещение ангара с пластиком на 800 квадратных метрах
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Помещение ангара с пластиком горит на 800 квадратных метрах в промзоне в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС в пятницу.
"В 16:32 (14:32 мск) на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре на улице Аппаратной, горит пластиковая продукция в помещении ангара. По оперативной информации, площадь пожара составляет 800 квадратных метров", – говорится в сообщении.
По словам пресс-службы, принимаются все меры для локализации возгорания, в борьбе с пожаром задействованы 73 огнеборца и 21 единица техники.
"Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара и сильным задымлением. Для тушения на месте пожара организована работа звеньев газодымозащитной службы", – добавили в ведомстве.