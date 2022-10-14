https://ria.ru/20221014/pozhar-1824085533.html

В Екатеринбурге загорелось помещение ангара с пластиком

В Екатеринбурге загорелось помещение ангара с пластиком - РИА Новости, 14.10.2022

В Екатеринбурге загорелось помещение ангара с пластиком

Помещение ангара с пластиком горит на 800 квадратных метрах в промзоне в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС в пятницу. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:53

2022-10-14T15:53

2022-10-14T17:15

происшествия

екатеринбург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 окт – РИА Новости. Помещение ангара с пластиком горит на 800 квадратных метрах в промзоне в Екатеринбурге, сообщает региональный главк МЧС в пятницу."В 16:32 (14:32 мск) на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о пожаре на улице Аппаратной, горит пластиковая продукция в помещении ангара. По оперативной информации, площадь пожара составляет 800 квадратных метров", – говорится в сообщении.По словам пресс-службы, принимаются все меры для локализации возгорания, в борьбе с пожаром задействованы 73 огнеборца и 21 единица техники."Тушение осложняется большой горючей загрузкой ангара и сильным задымлением. Для тушения на месте пожара организована работа звеньев газодымозащитной службы", – добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221012/deti-1823407702.html

екатеринбург

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происшествия, екатеринбург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)