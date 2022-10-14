https://ria.ru/20221014/povestka-1824014352.html

Военкомат Москвы опроверг сообщения о вручении повесток возле станций метро

Военкомат Москвы опроверг сообщения о вручении повесток возле станций метро - РИА Новости, 14.10.2022

Военкомат Москвы опроверг сообщения о вручении повесток возле станций метро

Военный комиссариат Москвы опровергает сообщения о вручении повесток о призыве по частичной мобилизации возле станций метро. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:48

2022-10-14T13:48

2022-10-14T14:56

москва

специальная военная операция на украине

россия

общество

частичная мобилизация в россии

метро

московский метрополитен

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Военный комиссариат Москвы опровергает сообщения о вручении повесток о призыве по частичной мобилизации возле станций метро."Никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции не проводится. Разыскные мероприятия проводятся регулярно, это связано с постоянной оперативно-разыскной деятельностью по поимке преступников. О результатах такой работы спецслужбы отчитываются почти ежедневно", — сообщил РИА Новости военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.При этом в сферу деятельности правоохранительных органов могут попадать и граждане, уклоняющиеся от посещения военкомата после получения повестки, добавил Локтев.Военный комиссариат напоминает, что повестки установленного образца вручаются сотрудниками военкоматов или уполномоченными ими лицами лично либо через работодателя. Они должны содержать персональные данные гражданина и подпись военкома района, в котором он прописан.

https://ria.ru/20221014/otsrochka-1823948072.html

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Владимир Лаврентьев

москва, россия, общество, частичная мобилизация в россии, метро, московский метрополитен, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция