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Военкомат Москвы опроверг сообщения о вручении повесток возле станций метро - РИА Новости, 14.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/povestka-1824014352.html
Военкомат Москвы опроверг сообщения о вручении повесток возле станций метро
Военкомат Москвы опроверг сообщения о вручении повесток возле станций метро - РИА Новости, 14.10.2022
Военкомат Москвы опроверг сообщения о вручении повесток возле станций метро
Военный комиссариат Москвы опровергает сообщения о вручении повесток о призыве по частичной мобилизации возле станций метро. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:48
2022-10-14T14:56
москва
специальная военная операция на украине
россия
общество
частичная мобилизация в россии
метро
московский метрополитен
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Военный комиссариат Москвы опровергает сообщения о вручении повесток о призыве по частичной мобилизации возле станций метро."Никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции не проводится. Разыскные мероприятия проводятся регулярно, это связано с постоянной оперативно-разыскной деятельностью по поимке преступников. О результатах такой работы спецслужбы отчитываются почти ежедневно", — сообщил РИА Новости военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.При этом в сферу деятельности правоохранительных органов могут попадать и граждане, уклоняющиеся от посещения военкомата после получения повестки, добавил Локтев.Военный комиссариат напоминает, что повестки установленного образца вручаются сотрудниками военкоматов или уполномоченными ими лицами лично либо через работодателя. Они должны содержать персональные данные гражданина и подпись военкома района, в котором он прописан.
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москва, россия, общество, частичная мобилизация в россии, метро, московский метрополитен, министерство внутренних дел рф (мвд россии), полиция
Москва, Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, Частичная мобилизация в России, Метро, Московский метрополитен, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Полиция
13:48 14.10.2022 (обновлено: 14:56 14.10.2022)
 
Военкомат Москвы опроверг сообщения о вручении повесток возле станций метро

Военный комиссариат Москвы заявил, что вручение повесток у станций метро не проводится

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Военный комиссариат Москвы опровергает сообщения о вручении повесток о призыве по частичной мобилизации возле станций метро.
"Никакое вручение повесток военными комиссариатами города или сотрудниками полиции не проводится. Разыскные мероприятия проводятся регулярно, это связано с постоянной оперативно-разыскной деятельностью по поимке преступников. О результатах такой работы спецслужбы отчитываются почти ежедневно", — сообщил РИА Новости военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев.
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При этом в сферу деятельности правоохранительных органов могут попадать и граждане, уклоняющиеся от посещения военкомата после получения повестки, добавил Локтев.
Военный комиссариат напоминает, что повестки установленного образца вручаются сотрудниками военкоматов или уполномоченными ими лицами лично либо через работодателя. Они должны содержать персональные данные гражданина и подпись военкома района, в котором он прописан.
 
Специальная военная операция на УкраинеМоскваРоссияОбществоЧастичная мобилизация в РоссииМетроМосковский метрополитенМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Полиция
 
 
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