https://ria.ru/20221014/potok-1824151412.html

Новак: организаторы ЧП на "Северных потоках" обнулили энергобезопасность

Новак: организаторы ЧП на "Северных потоках" обнулили энергобезопасность - РИА Новости, 14.10.2022

Новак: организаторы ЧП на "Северных потоках" обнулили энергобезопасность

Организаторы теракта на "Северных потоках" фактически обнулили энергобезопасность Европы и ввергли ее в энергетическую бедность, заявил вице-премьер РФ... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:57

2022-10-14T17:57

2022-10-14T18:04

александр новак

экономика

цены на нефть

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северный поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Организаторы теракта на "Северных потоках" фактически обнулили энергобезопасность Европы и ввергли ее в энергетическую бедность, заявил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам на полях Российской энергетической недели."Европа, для ее энергетической безопасности то, что произошло - обнулило фактически ее энергетическую безопасность. Сделало энергетически бедной Европу, по сути дела. Те, кто задумал и провел эту террористическую акцию, тот просто вверг Европу в энергетическую бедность, скажем так", - отметил Новак.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" (обе нитки) и "Северном потоке 2" (одна из двух ниток). Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20221014/potok-1824110151.html

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