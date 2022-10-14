https://ria.ru/20221014/postavki-1824187738.html
Театр Станиславского высказался о задержке поставок пуантов
Театр Станиславского высказался о задержке поставок пуантов - РИА Новости, 14.10.2022
Театр Станиславского высказался о задержке поставок пуантов
Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко сейчас не испытывает недостатка в пуантах, сообщил РИА Новости художественный руководитель балета... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T18:42
2022-10-14T18:42
2022-10-14T19:42
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко сейчас не испытывает недостатка в пуантах, сообщил РИА Новости художественный руководитель балета театра Максим Севагин. Однако ранее была задержка поставок, добавил он.Перед этим в Telegram-каналах появились слухи о том, что артисты Большого театра могут остаться без пуантов, поскольку в России балетная обувь не вполне отвечает стандартам качества. В то же время ее закупка за рубежом якобы затруднена из-за санкций.В пресс-службе Большого театра РИА Новости пояснили, что генеральный директор Владимир Урин не говорил о том, что ГАБТ испытывает трудности с обувью для балерин. На заседании в ГД он привел ее в качестве примера как товар, который не производится в РФ и покупка которого "слишком забюрократизирована". По его мнению, систему закупки надо упростить, пока запускаются процессы импортозамещения.По словам Максима Севагина, в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко ситуация стабильная."Сейчас у нас все хорошо. Была задержка в связи с логистикой поставок, но все заказы, которые мы сделали, пришли. Это пуанты нескольких зарубежных компаний. Пуанты – это рабочий инструмент, это очень индивидуальная история. Наши балерины постоянно экспериментируют, ищут бренды и модели, которые могут максимально подойти", - сказал худрук.Академия русского балета имени Вагановой также не испытывает недостатка в пуантах для своих учеников на фоне санкций, препятствующих их приобретению за границей, сообщили РИА Новости в академии.Ранее в ходе расширенного заседания комитета ГД по культуре Урин предложил создать рабочую группу по вопросам импортозамещения. Минкультуры поддержало инициативу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, владимир урин, большой театр, госдума рф, россия, балет, обувь, импортозамещение, санкции, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, академия русского балета имени а. я. вагановой
Культура, Новости культуры, Владимир Урин, Большой театр, Госдума РФ, Россия, Балет, обувь, Импортозамещение, Санкции, Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Академия русского балета имени А. Я. Вагановой
18:42 14.10.2022 (обновлено: 19:42 14.10.2022)
Театр Станиславского высказался о задержке поставок пуантов
Театр Станиславского заявил, что проблем с пуантами из-за санкций нет
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко сейчас не испытывает недостатка в пуантах, сообщил РИА Новости художественный руководитель балета театра Максим Севагин. Однако ранее была задержка поставок, добавил он.
Перед этим в Telegram-каналах появились слухи о том, что артисты Большого театра могут остаться без пуантов, поскольку в России балетная обувь не вполне отвечает стандартам качества. В то же время ее закупка за рубежом якобы затруднена из-за санкций.
В пресс-службе Большого театра РИА Новости пояснили, что генеральный директор Владимир Урин не говорил о том, что ГАБТ испытывает трудности с обувью для балерин. На заседании в ГД он привел ее в качестве примера как товар, который не производится в РФ и покупка которого "слишком забюрократизирована". По его мнению, систему закупки надо упростить, пока запускаются процессы импортозамещения.
По словам Максима Севагина, в театре имени Станиславского и Немировича-Данченко ситуация стабильная.
"Сейчас у нас все хорошо. Была задержка в связи с логистикой поставок, но все заказы, которые мы сделали, пришли. Это пуанты нескольких зарубежных компаний. Пуанты – это рабочий инструмент, это очень индивидуальная история. Наши балерины постоянно экспериментируют, ищут бренды и модели, которые могут максимально подойти", - сказал худрук.
Академия русского балета имени Вагановой также не испытывает недостатка в пуантах для своих учеников на фоне санкций, препятствующих их приобретению за границей, сообщили РИА Новости в академии.
Ранее в ходе расширенного заседания комитета ГД по культуре Урин предложил создать рабочую группу по вопросам импортозамещения. Минкультуры поддержало инициативу.