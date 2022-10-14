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Курс иены упал до самого низкого уровня за 32 года
Курс иены упал до самого низкого уровня за 32 года - РИА Новости, 14.10.2022
Курс иены упал до самого низкого уровня за 32 года
Курс японской национальной валюты на торгах в Токио в пятницу впервые с 1990 года упал до уровня 147 иен за доллар. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T04:16
2022-10-14T04:16
2022-10-14T05:20
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ТОКИО, 14 окт – РИА Новости. Курс японской национальной валюты на торгах в Токио в пятницу впервые с 1990 года упал до уровня 147 иен за доллар.Стремительное падение иены связано с данными динамики индекса потребительских цен в США, оказавшимися выше прогнозов. Но основной причиной продолжающегося стремительного падения национальной валюты Японии является сильное различие подхода американского и японского центробанков к монетарной политике — Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне.В конце сентября на фоне падения иены до уровня 145,9 Япония провела интервенцию на валютном рынке. После интервенции 22 сентября, во время которой государство приобрело 2,8 триллиона иен (около 19,6 миллиарда долларов), что стало рекордной цифрой для одноразовой интервенции, курс поднялся до 140 иен за доллар, но уже через несколько дней вновь вернулся на прежние позиции.
https://ria.ru/20221012/devalvatsiya-1823258957.html
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в мире, япония, сша, токио
В мире, Япония, США, Токио
04:16 14.10.2022 (обновлено: 05:20 14.10.2022)
Курс иены упал до самого низкого уровня за 32 года
Курс японской национальной валюты впервые с 1990 года упал до уровня 147 иен за доллар