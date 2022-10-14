В столице Сербии проходит концерт по сбору средств для помощи Донбассу
В Белграде проходит гуманитарный концерт по сбору средств для помощи Донбассу
© SputnikБлаготворительный концерт в "Русском доме", Белград
© Sputnik
Благотворительный концерт в "Русском доме", Белград
БЕЛГРАД, 14 окт – РИА Новости. Гуманитарный концерт по сбору средств для помощи Донбассу проходит в пятницу в Российском центре науки и культуры ("Русский дом") в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
На концерте присутствует представительная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Александром Грушко послов России в странах региона, которые внесли свой вклад в сбор средств. В полном зале "Русского дома" – сотрудники российских предприятий и организаций в Сербии и граждане страны.
© Sputnik
Благотворительный концерт в "Русском доме", Белград
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Благотворительный концерт в "Русском доме", Белград
© Sputnik
© Sputnik
Благотворительный концерт в "Русском доме", Белград
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Благотворительный концерт в "Русском доме", Белград
© Sputnik
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Благотворительный концерт в "Русском доме", Белград
© Sputnik
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Благотворительный концерт в "Русском доме", Белград
© Sputnik
"На протяжении многих лет "Русская гуманитарная миссия" является проводником гуманитарных акций для Сербии. За последние 10 лет гуманитарная помощь на сумму более 2 миллионов евро пришла из России в Сербию. И мы очень благодарны за эту помощь. К сожалению, пришло время, когда мы должны собрать свои силы и начать собирать помощь для нуждающихся российских территорий", - заявил собравшимся руководитель регионального представительства "Русской гуманитарной миссии" Бранимир Нешич.
По видеосвязи к присутствующим обратилась советник руководителя ЛНР Анна Сорока, которая рассказала о вызовах, с которыми сейчас сталкивается регион, и поблагодарила за инициативу по сбору гумпомощи.
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В программе – российские и сербские музыкальные номера. "Русский дом", который является представительством Россотрудничества, уже не в первый раз становится местом подобных акций. Перинатальный центр города Горловка Донецкой Народной Республики в июле получил инкубатор для новорожденных, средства на который собрали в Сербии на благотворительном концерте в РЦНК в мае. Тогда мероприятие организовали по инициативе сербской НПО "Народная дипломатия" в сотрудничестве с "Русским домом", "Русской гуманитарной миссией" и "Фондом единства православных народов". В эту пятницу организатором выступило "Объединение православных женщин Сербии" при поддержке объединения "Славяносербия" и "Русской гуманитарной миссии".
Название концерта "Сербское сердце раненой Славяносербии" отсылает к историческй области в Российской империи, учрежденной в XVIII веке императрицей Елизаветой Петровной, где сербы несли военную службу и могли свободно селиться и сохранять свои традиции. Сейчас эти населенные пункты находятся на территории ЛНР и ДНР.