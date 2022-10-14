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В столице Сербии проходит концерт по сбору средств для помощи Донбассу - РИА Новости, 14.10.2022
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В столице Сербии проходит концерт по сбору средств для помощи Донбассу
В столице Сербии проходит концерт по сбору средств для помощи Донбассу - РИА Новости, 14.10.2022
В столице Сербии проходит концерт по сбору средств для помощи Донбассу
Гуманитарный концерт по сбору средств для помощи Донбассу проходит в пятницу в Российском центре науки и культуры ("Русский дом") в центре Белграда, передает... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T20:53
2022-10-14T20:53
александр грушко
сербия
россия
луганская народная республика
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
анна сорока
донбасс
донецкая народная республика
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БЕЛГРАД, 14 окт – РИА Новости. Гуманитарный концерт по сбору средств для помощи Донбассу проходит в пятницу в Российском центре науки и культуры ("Русский дом") в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.На концерте присутствует представительная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Александром Грушко послов России в странах региона, которые внесли свой вклад в сбор средств. В полном зале "Русского дома" – сотрудники российских предприятий и организаций в Сербии и граждане страны."На протяжении многих лет "Русская гуманитарная миссия" является проводником гуманитарных акций для Сербии. За последние 10 лет гуманитарная помощь на сумму более 2 миллионов евро пришла из России в Сербию. И мы очень благодарны за эту помощь. К сожалению, пришло время, когда мы должны собрать свои силы и начать собирать помощь для нуждающихся российских территорий", - заявил собравшимся руководитель регионального представительства "Русской гуманитарной миссии" Бранимир Нешич.По видеосвязи к присутствующим обратилась советник руководителя ЛНР Анна Сорока, которая рассказала о вызовах, с которыми сейчас сталкивается регион, и поблагодарила за инициативу по сбору гумпомощи.В программе – российские и сербские музыкальные номера. "Русский дом", который является представительством Россотрудничества, уже не в первый раз становится местом подобных акций. Перинатальный центр города Горловка Донецкой Народной Республики в июле получил инкубатор для новорожденных, средства на который собрали в Сербии на благотворительном концерте в РЦНК в мае. Тогда мероприятие организовали по инициативе сербской НПО "Народная дипломатия" в сотрудничестве с "Русским домом", "Русской гуманитарной миссией" и "Фондом единства православных народов". В эту пятницу организатором выступило "Объединение православных женщин Сербии" при поддержке объединения "Славяносербия" и "Русской гуманитарной миссии".Название концерта "Сербское сердце раненой Славяносербии" отсылает к историческй области в Российской империи, учрежденной в XVIII веке императрицей Елизаветой Петровной, где сербы несли военную службу и могли свободно селиться и сохранять свои традиции. Сейчас эти населенные пункты находятся на территории ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20221012/praga-1823462073.html
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сербия
россия
луганская народная республика
донбасс
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александр грушко, сербия, россия, луганская народная республика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), анна сорока, донбасс, донецкая народная республика, в мире
Александр Грушко, Сербия, Россия, Луганская Народная Республика, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Анна Сорока, Донбасс, Донецкая Народная Республика, В мире
20:53 14.10.2022
 
В столице Сербии проходит концерт по сбору средств для помощи Донбассу

В Белграде проходит гуманитарный концерт по сбору средств для помощи Донбассу

© SputnikБлаготворительный концерт в "Русском доме", Белград
Благотворительный концерт в Русском доме, Белград - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Sputnik
Благотворительный концерт в "Русском доме", Белград
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 14 окт – РИА Новости. Гуманитарный концерт по сбору средств для помощи Донбассу проходит в пятницу в Российском центре науки и культуры ("Русский дом") в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
На концерте присутствует представительная делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Александром Грушко послов России в странах региона, которые внесли свой вклад в сбор средств. В полном зале "Русского дома" – сотрудники российских предприятий и организаций в Сербии и граждане страны.
© Sputnik

Благотворительный концерт в "Русском доме", Белград

Благотворительный концерт в Русском доме в Белграде для пострадавших на Донбассе
1 из 2

Благотворительный концерт в "Русском доме", Белград

© Sputnik
© Sputnik

Благотворительный концерт в "Русском доме", Белград

Благотворительный концерт в Русском доме в Белграде для пострадавших на Донбассе
2 из 2

Благотворительный концерт в "Русском доме", Белград

© Sputnik
1 из 2

Благотворительный концерт в "Русском доме", Белград

© Sputnik
2 из 2

Благотворительный концерт в "Русском доме", Белград

© Sputnik
"На протяжении многих лет "Русская гуманитарная миссия" является проводником гуманитарных акций для Сербии. За последние 10 лет гуманитарная помощь на сумму более 2 миллионов евро пришла из России в Сербию. И мы очень благодарны за эту помощь. К сожалению, пришло время, когда мы должны собрать свои силы и начать собирать помощь для нуждающихся российских территорий", - заявил собравшимся руководитель регионального представительства "Русской гуманитарной миссии" Бранимир Нешич.
По видеосвязи к присутствующим обратилась советник руководителя ЛНР Анна Сорока, которая рассказала о вызовах, с которыми сейчас сталкивается регион, и поблагодарила за инициативу по сбору гумпомощи.
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В программе – российские и сербские музыкальные номера. "Русский дом", который является представительством Россотрудничества, уже не в первый раз становится местом подобных акций. Перинатальный центр города Горловка Донецкой Народной Республики в июле получил инкубатор для новорожденных, средства на который собрали в Сербии на благотворительном концерте в РЦНК в мае. Тогда мероприятие организовали по инициативе сербской НПО "Народная дипломатия" в сотрудничестве с "Русским домом", "Русской гуманитарной миссией" и "Фондом единства православных народов". В эту пятницу организатором выступило "Объединение православных женщин Сербии" при поддержке объединения "Славяносербия" и "Русской гуманитарной миссии".
Название концерта "Сербское сердце раненой Славяносербии" отсылает к историческй области в Российской империи, учрежденной в XVIII веке императрицей Елизаветой Петровной, где сербы несли военную службу и могли свободно селиться и сохранять свои традиции. Сейчас эти населенные пункты находятся на территории ЛНР и ДНР.
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Александр ГрушкоСербияРоссияЛуганская Народная РеспубликаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Анна СорокаДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
 
 
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