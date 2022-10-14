https://ria.ru/20221014/pomosch-1824169051.html

Минобороны Эстонии заявило, что помощь Украине не вредит обороноспособности

Минобороны Эстонии заявило, что помощь Украине не вредит обороноспособности - РИА Новости, 14.10.2022

Минобороны Эстонии заявило, что помощь Украине не вредит обороноспособности

Военная помощь Украине не снижает обороноспособность Эстонии, поскольку совпадает с планами страны по обновлению военных запасов, сообщил в пятницу глава отдела РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T18:37

2022-10-14T18:37

2022-10-14T18:45

специальная военная операция на украине

сергей лавров

украина

россия

эстония

нато

javelin (птрк)

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 окт - РИА Новости. Военная помощь Украине не снижает обороноспособность Эстонии, поскольку совпадает с планами страны по обновлению военных запасов, сообщил в пятницу глава отдела международного сотрудничества эстонского министерства обороны Пеэтер Куймет."Что важно в оказании помощи, так это то, что мы оказываем помощь в хорошее время в том смысле, что это период, когда благодаря нашим долгосрочным большим затратам на оборону мы смогли заниматься обновлением и заменой имеющихся у нас собственных вооружений и снаряжения. Мы смогли отдать довольно много того, что на самом деле еще в хорошем состоянии, но у нас это, так сказать, выходит из активного использования", — сказал Куймет на брифинге минобороны.Правительство Эстонии в четверг одобрило еще один пакет помощи для Украины, который включает большое количество артиллерийских и противотанковых боеприпасов, тысячи единиц зимнего снаряжения, а также бронежилеты. О стоимости пакета помощи не сообщается.По словам Куймета, боеприпасы и снаряжение будут взяты из текущих запасов Сил обороны Эстонии, но в любом случае их планируется в ближайшем будущем заменить."Мы учли, что в ближайшие недели или месяцы нам предстоит заменить большое количество боеприпасов и снаряжения, а это значит, что в настоящее время в наших собственных оборонных возможностях нет значительных брешей или очень больших рисков", — подчеркнул чиновник.По данным минобороны, Эстония предоставила Украине военную помощь на сумму более 255 миллионов евро. В ее состав вошли ракеты для противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медицинские принадлежности, средства индивидуальной защиты и сухие пайки.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221014/pomosch-1824141016.html

https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822057674.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

украина

россия

эстония

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сергей лавров, украина, россия, эстония, нато, javelin (птрк)