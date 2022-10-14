https://ria.ru/20221014/pomosch-1824143762.html

Белгородские власти помогают жителям приграничных районов

Белгородские власти помогают жителям приграничных районов - РИА Новости, 14.10.2022

Белгородские власти помогают жителям приграничных районов

Власти Белгородской области оказывают необходимую помощь жителям граничащих с Украиной районов, сообщил в пятницу на заседании совета законодателей ЦФО спикер... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T17:40

2022-10-14T17:40

2022-10-14T17:40

белгородская область

общество

украина

частичная мобилизация в россии

россия

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БЕЛГОРОД, 14 окт - РИА Новости. Власти Белгородской области оказывают необходимую помощь жителям граничащих с Украиной районов, сообщил в пятницу на заседании совета законодателей ЦФО спикер регионального парламента Юрий Клепиков.Ключевой темой встречи стало обсуждение мер поддержки задействованных на территории Украины военнослужащих, в том числе получивших ранения или погибших при выполнении задач, а также членов их семей. Законодатели поделились практикой, которая уже действует в регионах ЦФО, предложили дополнительные варианты помощи такой категории граждан.Говоря о системе поддержки военнослужащих и их семей, которая действует на территории Белгородской области, Клепиков отметил, что соответствующие первые нормативные правовые акты в регионе были приняты еще весной этого года. В частности, единовременные выплаты в размере 3 миллионов рублей стали получать члены семей погибших военнослужащих, по 500 тысяч рублей – бойцы, получившие тяжелые ранения и средней степени тяжести."В Белгородской области установлены выплаты в размере 100 тысяч рублей каждому гражданину, призванному на военную службу в рамках частичной мобилизации. С 1 октября семьи мобилизованных при рождении ребенка будут получать 50 тысяч рублей. Предусмотрена и выплата на питание – 3 тысячи рублей – на каждого из детей. За три месяца этого года семьям выплатят сразу по 9 тысяч рублей", - написал в своем Telegram-канале Клепиков.Он отметил, что работодатели региона поддержали предложение о сохранении средней зарплаты мобилизованным сотрудникам. Первыми откликнулись руководители девяти крупных агропромышленных предприятий.По его словам, для жителей, отселенных из приграничных территорий, предусмотрена ежемесячная компенсация аренды жилья - в размере 10 тысяч рублей, для многодетных семей – 15 тысяч рублей, а также единовременная выплата при заключении договора аренды в размере 10 тысяч рублей – так называемые "подъемные", которые выплачиваются каждому члену семьи.

https://ria.ru/20221012/mobilizatsiya-1823291404.html

https://ria.ru/20220910/volontery-1815873528.html

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общество, украина, частичная мобилизация в россии, россия