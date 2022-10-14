https://ria.ru/20221014/pomosch-1824091191.html

Источник: новый пакет военной помощи ЕС Украине составит 500 миллионов евро

Источник: новый пакет военной помощи ЕС Украине составит 500 миллионов евро - РИА Новости, 14.10.2022

Источник: новый пакет военной помощи ЕС Украине составит 500 миллионов евро

Шестой транш военной помощи Киеву от ЕС составит 500 миллионов евро, союз доведет таким образом общую военную помощь до 3,1 млрд евро, сообщил журналистам в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:06

2022-10-14T16:06

2022-10-14T16:06

специальная военная операция на украине

евросоюз

киев

в мире

украина

брюссель

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БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Шестой транш военной помощи Киеву от ЕС составит 500 миллионов евро, союз доведет таким образом общую военную помощь до 3,1 млрд евро, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Источник также подтвердил, что главы МИД ЕС на заседании 17 октября в Люксембурге намерены принять официальное решение по выделению Киеву шестого транша военной помощи."Этот транш, который ожидается в объеме 500 миллионов евро, доведет общую помощь до 3,1 миллиарда евро", - сообщил источник.К настоящему моменту ЕС профинансировал вооружение Украины на общую сумму более 2,5 миллиарда евро.

https://ria.ru/20221013/forum-1823530204.html

киев

украина

брюссель

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евросоюз, киев, в мире, украина, брюссель