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Источник: новый пакет военной помощи ЕС Украине составит 500 миллионов евро
Источник: новый пакет военной помощи ЕС Украине составит 500 миллионов евро - РИА Новости, 14.10.2022
Источник: новый пакет военной помощи ЕС Украине составит 500 миллионов евро
Шестой транш военной помощи Киеву от ЕС составит 500 миллионов евро, союз доведет таким образом общую военную помощь до 3,1 млрд евро, сообщил журналистам в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:06
2022-10-14T16:06
2022-10-14T16:06
специальная военная операция на украине
евросоюз
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в мире
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брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Шестой транш военной помощи Киеву от ЕС составит 500 миллионов евро, союз доведет таким образом общую военную помощь до 3,1 млрд евро, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.Источник также подтвердил, что главы МИД ЕС на заседании 17 октября в Люксембурге намерены принять официальное решение по выделению Киеву шестого транша военной помощи."Этот транш, который ожидается в объеме 500 миллионов евро, доведет общую помощь до 3,1 миллиарда евро", - сообщил источник.К настоящему моменту ЕС профинансировал вооружение Украины на общую сумму более 2,5 миллиарда евро.
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Специальная военная операция на Украине, Евросоюз, Киев, В мире, Украина, Брюссель
Источник: новый пакет военной помощи ЕС Украине составит 500 миллионов евро
Источник сообщил, что шестой пакет военной помощи ЕС Украине составит 500 миллионов евро