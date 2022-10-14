Рейтинг@Mail.ru
Правительство поможет перевозчикам, чье имущество конфисковали на Украине - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/pomosch-1823927810.html
Правительство поможет перевозчикам, чье имущество конфисковали на Украине
Правительство поможет перевозчикам, чье имущество конфисковали на Украине - РИА Новости, 14.10.2022
Правительство поможет перевозчикам, чье имущество конфисковали на Украине
Правительство России выделит более 1,6 миллиарда рублей российским перевозчикам, у которых конфисковали транспорт и грузы на территории Украины, сообщает... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:29
2022-10-14T10:34
экономика
михаил мишустин
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797303011_0:299:3109:2048_1920x0_80_0_0_8f1ad548dc6b5201af7c5149369d8c89.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство России выделит более 1,6 миллиарда рублей российским перевозчикам, у которых конфисковали транспорт и грузы на территории Украины, сообщает пресс-служба кабмина."Свыше 1,6 миллиарда рублей будет направлено российским автоперевозчикам, у которых конфисковали транспортные средства и грузы на территории Украины. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что выделенные средства позволят перевозчикам восстановить парк автомобилей, сохранить рабочие места и продолжить оказывать услуги."Всего на территории Украины конфискованы или до сих пор остаются задержанными 139 российских грузовиков и 128 полуприцепов. Стандартные условия страхования транспортных средств и их грузов по КАСКО не предусматривают возможности компенсировать страхователям ущерб, причиненный из-за военных мероприятий", - поясняет пресс-служба.Ранее, в августе, Мишустин поручил по итогам заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций оказать поддержку пострадавшим автомобильным перевозчикам.
https://ria.ru/20221014/zaporozhe-1823799953.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797303011_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_66dfb2aee8ed7b9b8a01c22df8a9a58e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, украина, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Украина, Россия
10:29 14.10.2022 (обновлено: 10:34 14.10.2022)
 
Правительство поможет перевозчикам, чье имущество конфисковали на Украине

Правительство выделит средства перевозчикам, чьи авто и грузы конфисковали на Украине

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкГрузовые автомобили
Грузовые автомобили - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Грузовые автомобили. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство России выделит более 1,6 миллиарда рублей российским перевозчикам, у которых конфисковали транспорт и грузы на территории Украины, сообщает пресс-служба кабмина.
"Свыше 1,6 миллиарда рублей будет направлено российским автоперевозчикам, у которых конфисковали транспортные средства и грузы на территории Украины. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Уточняется, что выделенные средства позволят перевозчикам восстановить парк автомобилей, сохранить рабочие места и продолжить оказывать услуги.
"Всего на территории Украины конфискованы или до сих пор остаются задержанными 139 российских грузовиков и 128 полуприцепов. Стандартные условия страхования транспортных средств и их грузов по КАСКО не предусматривают возможности компенсировать страхователям ущерб, причиненный из-за военных мероприятий", - поясняет пресс-служба.
Ранее, в августе, Мишустин поручил по итогам заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций оказать поддержку пострадавшим автомобильным перевозчикам.
БТР-80 отдельного батальона материального обеспечения Воздушно-десантных войск в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Все случится скоро". Что начинается в Запорожье
 
ЭкономикаМихаил МишустинУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала