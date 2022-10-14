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Правительство поможет перевозчикам, чье имущество конфисковали на Украине
Правительство поможет перевозчикам, чье имущество конфисковали на Украине - РИА Новости, 14.10.2022
Правительство поможет перевозчикам, чье имущество конфисковали на Украине
Правительство России выделит более 1,6 миллиарда рублей российским перевозчикам, у которых конфисковали транспорт и грузы на территории Украины, сообщает... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:29
2022-10-14T10:29
2022-10-14T10:34
экономика
михаил мишустин
украина
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство России выделит более 1,6 миллиарда рублей российским перевозчикам, у которых конфисковали транспорт и грузы на территории Украины, сообщает пресс-служба кабмина."Свыше 1,6 миллиарда рублей будет направлено российским автоперевозчикам, у которых конфисковали транспортные средства и грузы на территории Украины. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что выделенные средства позволят перевозчикам восстановить парк автомобилей, сохранить рабочие места и продолжить оказывать услуги."Всего на территории Украины конфискованы или до сих пор остаются задержанными 139 российских грузовиков и 128 полуприцепов. Стандартные условия страхования транспортных средств и их грузов по КАСКО не предусматривают возможности компенсировать страхователям ущерб, причиненный из-за военных мероприятий", - поясняет пресс-служба.Ранее, в августе, Мишустин поручил по итогам заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций оказать поддержку пострадавшим автомобильным перевозчикам.
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экономика, михаил мишустин, украина, россия
Экономика, Михаил Мишустин, Украина, Россия
10:29 14.10.2022 (обновлено: 10:34 14.10.2022)
Правительство поможет перевозчикам, чье имущество конфисковали на Украине
Правительство выделит средства перевозчикам, чьи авто и грузы конфисковали на Украине