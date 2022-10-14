https://ria.ru/20221014/pomosch-1823927810.html

Правительство поможет перевозчикам, чье имущество конфисковали на Украине

Правительство поможет перевозчикам, чье имущество конфисковали на Украине - РИА Новости, 14.10.2022

Правительство поможет перевозчикам, чье имущество конфисковали на Украине

Правительство России выделит более 1,6 миллиарда рублей российским перевозчикам, у которых конфисковали транспорт и грузы на территории Украины, сообщает... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:29

2022-10-14T10:29

2022-10-14T10:34

экономика

михаил мишустин

украина

россия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Правительство России выделит более 1,6 миллиарда рублей российским перевозчикам, у которых конфисковали транспорт и грузы на территории Украины, сообщает пресс-служба кабмина."Свыше 1,6 миллиарда рублей будет направлено российским автоперевозчикам, у которых конфисковали транспортные средства и грузы на территории Украины. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что выделенные средства позволят перевозчикам восстановить парк автомобилей, сохранить рабочие места и продолжить оказывать услуги."Всего на территории Украины конфискованы или до сих пор остаются задержанными 139 российских грузовиков и 128 полуприцепов. Стандартные условия страхования транспортных средств и их грузов по КАСКО не предусматривают возможности компенсировать страхователям ущерб, причиненный из-за военных мероприятий", - поясняет пресс-служба.Ранее, в августе, Мишустин поручил по итогам заседания президиума правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций оказать поддержку пострадавшим автомобильным перевозчикам.

https://ria.ru/20221014/zaporozhe-1823799953.html

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экономика, михаил мишустин, украина, россия