https://ria.ru/20221014/polsha-1824213876.html

МИД Польши вызвал посла Израиля из-за слов о безопасности визитов молодежи

МИД Польши вызвал посла Израиля из-за слов о безопасности визитов молодежи - РИА Новости, 14.10.2022

МИД Польши вызвал посла Израиля из-за слов о безопасности визитов молодежи

Посол Израиля Яков Ливне будет вызван в МИД Польши в понедельник из-за высказываний о безопасности израильских делегаций во время посещений республики, сообщил... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T23:01

2022-10-14T23:01

2022-10-14T23:01

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ВАРШАВА, 14 окт – РИА Новости. Посол Израиля Яков Ливне будет вызван в МИД Польши в понедельник из-за высказываний о безопасности израильских делегаций во время посещений республики, сообщил заместитель главы польского внешнеполитического ведомства Павел Яблоньский.Польша и Израиль несколько месяцев ведут спор о мерах безопасности при посещении делегациями израильской молодежи памятных мест в Польше, в частности бывших нацистских концентрационных лагерей. Официальный Тель-Авив настаивает на том, что эти делегации должна сопровождать вооруженная охрана из Израиля. Польские власти считают, что в этом нет необходимости.В четверг посол Израиля в Польше Яков Ливне на церемонии, посвященной 79-й годовщине начала восстания заключенных в немецком лагере смерти в Собиборе напомнил, что ранее мемориал на месте концлагеря посещали группы, приезжавшие в Польшу из Израиля."К сожалению, сегодня это невозможно из-за решений, принятых в польском министерстве иностранных дел", - сказал он.В ответ на это Яблоньский заявил, что Польша готова немедленно начать принимать группы из Израиля, но без вооруженной охраны."Израиль знает нашу позицию с августа. Она остается актуальной. Решение о том, следует ли использовать это предложение, полностью зависит от израильской стороны. Мы готовы", - добавил замминистра.Он выразил сожаление по поводу того, что посол Израиля "решил общаться с МИД Польши через публичные выступления и средства массовой информации, вдобавок ко всему вводя в заблуждение общественное мнение о причинах, по которым поездки не происходят"."Для выяснения этой ситуации он будет вызван в понедельник в МИД", - сообщал Яблоньский.

https://ria.ru/20220910/reparatsii-1815886382.html

https://ria.ru/20221002/konferentsiya-1821020586.html

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в мире, израиль, польша, мид польши