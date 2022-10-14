https://ria.ru/20221014/polsha-1824206459.html

Зампостпреда России обвинил Польшу в подрыве взаимодействия в ОБСЕ

Зампостпреда России обвинил Польшу в подрыве взаимодействия в ОБСЕ - РИА Новости, 14.10.2022

Зампостпреда России обвинил Польшу в подрыве взаимодействия в ОБСЕ

Польша продемонстрировала свою некомпетентность на месте председателя ОБСЕ, преследуя свои корыстные интересы и подрывая дух многостороннего взаимодействия в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T21:32

2022-10-14T21:32

2022-10-14T21:32

в мире

максим буякевич

польша

обсе

россия

евросоюз

сша

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Польша продемонстрировала свою некомпетентность на месте председателя ОБСЕ, преследуя свои корыстные интересы и подрывая дух многостороннего взаимодействия в организации, заявил зампостпреда РФ в ОБСЕ Максим Буякевич."В этом году, к сожалению, случилось так, что председательствует Польша. И Польша оказалась не то, чтобы не в состоянии, а вообще некомпетентна с точки зрения честного брокера. Они вписали свои корыстные и региональные интересы в контекст работы ОБСЕ и продвигают исключительно антироссийскую агрессивную повестку в полном соответствии и полном единении с нарративами из Брюсселя и Вашингтона", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".По его словам, история еще "даст оценку этому председательству", но уже сейчас ясно, что "поляки провалили дух многостороннего взаимодействия здесь".

https://ria.ru/20221013/presledovanie-1823827799.html

польша

россия

сша

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в мире, максим буякевич, польша, обсе, россия, евросоюз, сша