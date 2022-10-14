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Зампостпреда России обвинил Польшу в подрыве взаимодействия в ОБСЕ - РИА Новости, 14.10.2022
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Зампостпреда России обвинил Польшу в подрыве взаимодействия в ОБСЕ
Зампостпреда России обвинил Польшу в подрыве взаимодействия в ОБСЕ - РИА Новости, 14.10.2022
Зампостпреда России обвинил Польшу в подрыве взаимодействия в ОБСЕ
Польша продемонстрировала свою некомпетентность на месте председателя ОБСЕ, преследуя свои корыстные интересы и подрывая дух многостороннего взаимодействия в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T21:32
2022-10-14T21:32
в мире
максим буякевич
польша
обсе
россия
евросоюз
сша
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Польша продемонстрировала свою некомпетентность на месте председателя ОБСЕ, преследуя свои корыстные интересы и подрывая дух многостороннего взаимодействия в организации, заявил зампостпреда РФ в ОБСЕ Максим Буякевич."В этом году, к сожалению, случилось так, что председательствует Польша. И Польша оказалась не то, чтобы не в состоянии, а вообще некомпетентна с точки зрения честного брокера. Они вписали свои корыстные и региональные интересы в контекст работы ОБСЕ и продвигают исключительно антироссийскую агрессивную повестку в полном соответствии и полном единении с нарративами из Брюсселя и Вашингтона", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".По его словам, история еще "даст оценку этому председательству", но уже сейчас ясно, что "поляки провалили дух многостороннего взаимодействия здесь".
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в мире, максим буякевич, польша, обсе, россия, евросоюз, сша
В мире, Максим Буякевич, Польша, ОБСЕ, Россия, Евросоюз, США
21:32 14.10.2022
 
Зампостпреда России обвинил Польшу в подрыве взаимодействия в ОБСЕ

Зампостпреда России Буякевич обвинил Польшу в подрыве взаимодействия в ОБСЕ

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкМаксим Буякевич
Максим Буякевич - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Максим Буякевич. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Польша продемонстрировала свою некомпетентность на месте председателя ОБСЕ, преследуя свои корыстные интересы и подрывая дух многостороннего взаимодействия в организации, заявил зампостпреда РФ в ОБСЕ Максим Буякевич.
"В этом году, к сожалению, случилось так, что председательствует Польша. И Польша оказалась не то, чтобы не в состоянии, а вообще некомпетентна с точки зрения честного брокера. Они вписали свои корыстные и региональные интересы в контекст работы ОБСЕ и продвигают исключительно антироссийскую агрессивную повестку в полном соответствии и полном единении с нарративами из Брюсселя и Вашингтона", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
По его словам, история еще "даст оценку этому председательству", но уже сейчас ясно, что "поляки провалили дух многостороннего взаимодействия здесь".
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