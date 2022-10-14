https://ria.ru/20221014/polsha-1824011786.html
Лукашенко назвал Польшу главным инициатором применения ядерного оружия
Лукашенко назвал Польшу главным инициатором применения ядерного оружия - РИА Новости, 14.10.2022
Лукашенко назвал Польшу главным инициатором применения ядерного оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша - главный инициатор применения ядерного оружия, она провоцирует США на действия. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:43
2022-10-14T13:43
2022-10-14T13:50
специальная военная операция на украине
в мире
польша
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александр лукашенко
цены на нефть
белоруссия
nbc
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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша - главный инициатор применения ядерного оружия, она провоцирует США на действия."Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия… Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас - США - на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эту уловку. Вы крупная технологичная страна, не надо плясать под дудку обезумевших политиков", - сказал белорусский лидер американской телекомпании NBC."Есть ядерное оружие - пусть оно находится на складах там, где оно есть. Потому что если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу - цепная реакция. С другой стороны последуют ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20221014/nato-1824003425.html
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в мире, польша, сша, александр лукашенко, цены на нефть, белоруссия, nbc
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13:43 14.10.2022 (обновлено: 13:50 14.10.2022)
Лукашенко назвал Польшу главным инициатором применения ядерного оружия
Лукашенко: Польша является инициатором применения ядерного оружия и провоцирует США