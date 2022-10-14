https://ria.ru/20221014/polsha-1824011786.html

Лукашенко назвал Польшу главным инициатором применения ядерного оружия

Лукашенко назвал Польшу главным инициатором применения ядерного оружия - РИА Новости, 14.10.2022

Лукашенко назвал Польшу главным инициатором применения ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша - главный инициатор применения ядерного оружия, она провоцирует США на действия. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:43

2022-10-14T13:43

2022-10-14T13:50

специальная военная операция на украине

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цены на нефть

белоруссия

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МИНСК, 14 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша - главный инициатор применения ядерного оружия, она провоцирует США на действия."Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия… Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас - США - на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эту уловку. Вы крупная технологичная страна, не надо плясать под дудку обезумевших политиков", - сказал белорусский лидер американской телекомпании NBC."Есть ядерное оружие - пусть оно находится на складах там, где оно есть. Потому что если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу - цепная реакция. С другой стороны последуют ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20221014/nato-1824003425.html

польша

сша

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в мире, польша, сша, александр лукашенко, цены на нефть, белоруссия, nbc