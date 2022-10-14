https://ria.ru/20221014/polet-1823899694.html
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов - РИА Новости, 14.10.2022
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов
Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 22 октября, сообщает Росавиация. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T09:03
2022-10-14T09:03
2022-10-14T11:14
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анапа
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 22 октября, сообщает Росавиация."Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 22 октября", — говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля.
https://ria.ru/20221008/spetsoperatsiya-1822473874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, анапа, белгород, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Россия, Анапа, Белгород, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Туризм, Новости - Туризм
09:03 14.10.2022 (обновлено: 11:14 14.10.2022)
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортов до 22 октября