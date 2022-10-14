https://ria.ru/20221014/pogoda-1823894031.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 14.10.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачность, без осадков и до плюс 10 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T08:09

2022-10-14T08:09

2022-10-14T08:09

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Облачность, без осадков и до плюс 10 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик отметил, что в пятницу в столице характер погоды по-прежнему будет определять антициклон."Мы ожидаем в Москве и Московской области переменную облачность, без осадков. Максимальная температура днем в столице плюс 8-10 градусов, по Московской области плюс 6-11 градусов", - сказал Синенков.Синоптик уточнил, что ветер будет дуть юго-западный, слабый 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 753 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20221006/pogoda-1821860082.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), погода