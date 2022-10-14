https://ria.ru/20221014/pogoda-1823894031.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 14.10.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Облачность, без осадков и до плюс 10 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T08:09
2022-10-14T08:09
2022-10-14T08:09
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Облачность, без осадков и до плюс 10 градусов ожидают москвичей в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.Синоптик отметил, что в пятницу в столице характер погоды по-прежнему будет определять антициклон."Мы ожидаем в Москве и Московской области переменную облачность, без осадков. Максимальная температура днем в столице плюс 8-10 градусов, по Московской области плюс 6-11 градусов", - сказал Синенков.Синоптик уточнил, что ветер будет дуть юго-западный, слабый 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление существенно не изменится и составит 753 миллиметра ртутного столба.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
В Москве в пятницу ожидают облачную погоду и до десяти градусов тепла