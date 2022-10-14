https://ria.ru/20221014/podzhog-1823917417.html

В Удмуртии ночью попытались поджечь военкомат

В Удмуртии ночью попытались поджечь военкомат - РИА Новости, 14.10.2022

В Удмуртии ночью попытались поджечь военкомат

Здание военкомата пытались поджечь в удмуртском городе Воткинск, при тушении возгорания была повреждена стена и подмочены документы, пострадавших нет. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:08

2022-10-14T10:08

2022-10-14T16:44

происшествия

россия

удмуртская республика (удмуртия)

воткинск

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УФА, 14 окт – РИА Новости. Здание военкомата пытались поджечь в удмуртском городе Воткинск, при тушении возгорания была повреждена стена и подмочены документы, пострадавших нет.Удмуртские издания сообщают, что в ночь на пятницу в Воткинске произошла попытка поджога военного комиссариата на улице Кирова: неизвестные разбили форточку в окне одного из кабинетов на первом этаже и бросили бутылку с зажигательной смесью. Возгорание потушил сторож."При тушении повреждена стена и залиты некоторые документы", - сказал представитель воткинского военкомата, отвечая на вопрос РИА Новости, повреждено ли имущество военкомата при возгорании. Спасатели и полиция региона пока не прокомментировали ситуацию.

https://ria.ru/20220929/voenkomat-1820229728.html

россия

удмуртская республика (удмуртия)

воткинск

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, удмуртская республика (удмуртия), воткинск