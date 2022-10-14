https://ria.ru/20221014/podzhog-1823917417.html
В Удмуртии ночью попытались поджечь военкомат
В Удмуртии ночью попытались поджечь военкомат - РИА Новости, 14.10.2022
В Удмуртии ночью попытались поджечь военкомат
Здание военкомата пытались поджечь в удмуртском городе Воткинск, при тушении возгорания была повреждена стена и подмочены документы, пострадавших нет. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:08
2022-10-14T10:08
2022-10-14T16:44
происшествия
россия
удмуртская республика (удмуртия)
воткинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824109898_0:240:2787:1808_1920x0_80_0_0_8a1f38f12915de43b94ca1f46ea5e018.jpg
УФА, 14 окт – РИА Новости. Здание военкомата пытались поджечь в удмуртском городе Воткинск, при тушении возгорания была повреждена стена и подмочены документы, пострадавших нет.Удмуртские издания сообщают, что в ночь на пятницу в Воткинске произошла попытка поджога военного комиссариата на улице Кирова: неизвестные разбили форточку в окне одного из кабинетов на первом этаже и бросили бутылку с зажигательной смесью. Возгорание потушил сторож."При тушении повреждена стена и залиты некоторые документы", - сказал представитель воткинского военкомата, отвечая на вопрос РИА Новости, повреждено ли имущество военкомата при возгорании. Спасатели и полиция региона пока не прокомментировали ситуацию.
https://ria.ru/20220929/voenkomat-1820229728.html
россия
удмуртская республика (удмуртия)
воткинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824109898_414:370:2650:2047_1920x0_80_0_0_2da2a88a39844b98c683ea9af3eedd27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, удмуртская республика (удмуртия), воткинск
Происшествия, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Воткинск
10:08 14.10.2022 (обновлено: 16:44 14.10.2022)
В Удмуртии ночью попытались поджечь военкомат
В Воткинске в Удмуртии ночью попытались поджечь здание военкомата, никто не пострадал
УФА, 14 окт – РИА Новости. Здание военкомата пытались поджечь в удмуртском городе Воткинск, при тушении возгорания была повреждена стена и подмочены документы, пострадавших нет.
Удмуртские издания сообщают, что в ночь на пятницу в Воткинске произошла попытка поджога военного комиссариата на улице Кирова: неизвестные разбили форточку в окне одного из кабинетов на первом этаже и бросили бутылку с зажигательной смесью. Возгорание потушил сторож.
"При тушении повреждена стена и залиты некоторые документы", - сказал представитель воткинского военкомата, отвечая на вопрос РИА Новости, повреждено ли имущество военкомата при возгорании. Спасатели и полиция региона пока не прокомментировали ситуацию.