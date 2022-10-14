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В Удмуртии ночью попытались поджечь военкомат - РИА Новости, 14.10.2022
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В Удмуртии ночью попытались поджечь военкомат
В Удмуртии ночью попытались поджечь военкомат - РИА Новости, 14.10.2022
В Удмуртии ночью попытались поджечь военкомат
Здание военкомата пытались поджечь в удмуртском городе Воткинск, при тушении возгорания была повреждена стена и подмочены документы, пострадавших нет. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:08
2022-10-14T16:44
происшествия
россия
удмуртская республика (удмуртия)
воткинск
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УФА, 14 окт – РИА Новости. Здание военкомата пытались поджечь в удмуртском городе Воткинск, при тушении возгорания была повреждена стена и подмочены документы, пострадавших нет.Удмуртские издания сообщают, что в ночь на пятницу в Воткинске произошла попытка поджога военного комиссариата на улице Кирова: неизвестные разбили форточку в окне одного из кабинетов на первом этаже и бросили бутылку с зажигательной смесью. Возгорание потушил сторож."При тушении повреждена стена и залиты некоторые документы", - сказал представитель воткинского военкомата, отвечая на вопрос РИА Новости, повреждено ли имущество военкомата при возгорании. Спасатели и полиция региона пока не прокомментировали ситуацию.
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россия
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, россия, удмуртская республика (удмуртия), воткинск
Происшествия, Россия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Воткинск
10:08 14.10.2022 (обновлено: 16:44 14.10.2022)
 
В Удмуртии ночью попытались поджечь военкомат

В Воткинске в Удмуртии ночью попытались поджечь здание военкомата, никто не пострадал

© РИА Новости / Евгений БиятовМужчина с огнетушителем
Мужчина с огнетушителем - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Мужчина с огнетушителем. Архивное фото
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УФА, 14 окт – РИА Новости. Здание военкомата пытались поджечь в удмуртском городе Воткинск, при тушении возгорания была повреждена стена и подмочены документы, пострадавших нет.
Удмуртские издания сообщают, что в ночь на пятницу в Воткинске произошла попытка поджога военного комиссариата на улице Кирова: неизвестные разбили форточку в окне одного из кабинетов на первом этаже и бросили бутылку с зажигательной смесью. Возгорание потушил сторож.
"При тушении повреждена стена и залиты некоторые документы", - сказал представитель воткинского военкомата, отвечая на вопрос РИА Новости, повреждено ли имущество военкомата при возгорании. Спасатели и полиция региона пока не прокомментировали ситуацию.
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ПроисшествияРоссияУдмуртская Республика (Удмуртия)Воткинск
 
 
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