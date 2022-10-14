Рейтинг@Mail.ru
Воробьев: новые премии медработникам будут выплачивать в Подмосковье - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221014/podmoskove-1824041770.html
Воробьев: новые премии медработникам будут выплачивать в Подмосковье
Воробьев: новые премии медработникам будут выплачивать в Подмосковье - РИА Новости, 14.10.2022
Воробьев: новые премии медработникам будут выплачивать в Подмосковье
Новые региональные меры поддержки для врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев начнут выплачивать в Московской области в 2022 году, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:26
2022-10-14T14:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новые региональные меры поддержки для врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев начнут выплачивать в Московской области в 2022 году, сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева."Хочу анонсировать мероприятие, которое касается системы здравоохранения - это дополнительные премии "Подмосковный врач", "Подмосковный фельдшер", "Подмосковная медсестра/медбрат". Выплаты медикам, которые оказывают профессиональную помощь. Нами выделены средства, для тех, кто работает давно, успешно и профессионально", - приводят в пресс-службе слова главы региона.Отмечается, что ежегодные премии начнут вручать уже с этого года. Власти определили перечень из 12 наиболее востребованных в Московской области медицинских должностей.Размер выплат составляет 180 тысяч рублей для врачей, фельдшерам скорой и неотложной помощи смогут получить премию в размере 120 тысяч. Такая же сумма предусмотрена для медицинских сестер и медбратьев.В пресс-службе губернатора подчеркнули, что денежные поощрения могут получить медработники лечебных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Московской области, которые успешно пройдут оценочные процедуры. "Важное условие - они должны трудиться по основному месту работы не менее чем на 1,0 полную ставку в должности, включенной в перечень должностей. Кроме того, стаж должен составлять минимум 10 лет" - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221011/dispanserizatsiya-1823084949.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Здоровье - Общество
14:26 14.10.2022
 

Воробьев: новые премии медработникам будут выплачивать в Подмосковье

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новые региональные меры поддержки для врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев начнут выплачивать в Московской области в 2022 году, сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
"Хочу анонсировать мероприятие, которое касается системы здравоохранения - это дополнительные премии "Подмосковный врач", "Подмосковный фельдшер", "Подмосковная медсестра/медбрат". Выплаты медикам, которые оказывают профессиональную помощь. Нами выделены средства, для тех, кто работает давно, успешно и профессионально", - приводят в пресс-службе слова главы региона.
Диспансеризация после COVID-19 в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
11 октября, 13:51Новости Подмосковья
Более 130 тысяч жителей Подмосковья прошли диспансеризацию после COVID-19
Отмечается, что ежегодные премии начнут вручать уже с этого года. Власти определили перечень из 12 наиболее востребованных в Московской области медицинских должностей.
Размер выплат составляет 180 тысяч рублей для врачей, фельдшерам скорой и неотложной помощи смогут получить премию в размере 120 тысяч. Такая же сумма предусмотрена для медицинских сестер и медбратьев.
В пресс-службе губернатора подчеркнули, что денежные поощрения могут получить медработники лечебных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Московской области, которые успешно пройдут оценочные процедуры. "Важное условие - они должны трудиться по основному месту работы не менее чем на 1,0 полную ставку в должности, включенной в перечень должностей. Кроме того, стаж должен составлять минимум 10 лет" - добавили в ведомстве.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала