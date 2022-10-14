https://ria.ru/20221014/podmoskove-1824041770.html

Воробьев: новые премии медработникам будут выплачивать в Подмосковье

Воробьев: новые премии медработникам будут выплачивать в Подмосковье - РИА Новости, 14.10.2022

Воробьев: новые премии медработникам будут выплачивать в Подмосковье

Новые региональные меры поддержки для врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев начнут выплачивать в Московской области в 2022 году, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:26

2022-10-14T14:26

2022-10-14T14:26

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новые региональные меры поддержки для врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев начнут выплачивать в Московской области в 2022 году, сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева."Хочу анонсировать мероприятие, которое касается системы здравоохранения - это дополнительные премии "Подмосковный врач", "Подмосковный фельдшер", "Подмосковная медсестра/медбрат". Выплаты медикам, которые оказывают профессиональную помощь. Нами выделены средства, для тех, кто работает давно, успешно и профессионально", - приводят в пресс-службе слова главы региона.Отмечается, что ежегодные премии начнут вручать уже с этого года. Власти определили перечень из 12 наиболее востребованных в Московской области медицинских должностей.Размер выплат составляет 180 тысяч рублей для врачей, фельдшерам скорой и неотложной помощи смогут получить премию в размере 120 тысяч. Такая же сумма предусмотрена для медицинских сестер и медбратьев.В пресс-службе губернатора подчеркнули, что денежные поощрения могут получить медработники лечебных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Московской области, которые успешно пройдут оценочные процедуры. "Важное условие - они должны трудиться по основному месту работы не менее чем на 1,0 полную ставку в должности, включенной в перечень должностей. Кроме того, стаж должен составлять минимум 10 лет" - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221011/dispanserizatsiya-1823084949.html

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество