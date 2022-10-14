https://ria.ru/20221014/podmoskove-1824041770.html
Воробьев: новые премии медработникам будут выплачивать в Подмосковье
Воробьев: новые премии медработникам будут выплачивать в Подмосковье - РИА Новости, 14.10.2022
Воробьев: новые премии медработникам будут выплачивать в Подмосковье
Новые региональные меры поддержки для врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев начнут выплачивать в Московской области в 2022 году, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:26
2022-10-14T14:26
2022-10-14T14:26
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новые региональные меры поддержки для врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев начнут выплачивать в Московской области в 2022 году, сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева."Хочу анонсировать мероприятие, которое касается системы здравоохранения - это дополнительные премии "Подмосковный врач", "Подмосковный фельдшер", "Подмосковная медсестра/медбрат". Выплаты медикам, которые оказывают профессиональную помощь. Нами выделены средства, для тех, кто работает давно, успешно и профессионально", - приводят в пресс-службе слова главы региона.Отмечается, что ежегодные премии начнут вручать уже с этого года. Власти определили перечень из 12 наиболее востребованных в Московской области медицинских должностей.Размер выплат составляет 180 тысяч рублей для врачей, фельдшерам скорой и неотложной помощи смогут получить премию в размере 120 тысяч. Такая же сумма предусмотрена для медицинских сестер и медбратьев.В пресс-службе губернатора подчеркнули, что денежные поощрения могут получить медработники лечебных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Московской области, которые успешно пройдут оценочные процедуры. "Важное условие - они должны трудиться по основному месту работы не менее чем на 1,0 полную ставку в должности, включенной в перечень должностей. Кроме того, стаж должен составлять минимум 10 лет" - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221011/dispanserizatsiya-1823084949.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев, здоровье - общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Здоровье - Общество
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Новые региональные меры поддержки для врачей, фельдшеров, медсестер и медбратьев начнут выплачивать в Московской области в 2022 году, сообщили в пресс-службе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
"Хочу анонсировать мероприятие, которое касается системы здравоохранения - это дополнительные премии "Подмосковный врач", "Подмосковный фельдшер", "Подмосковная медсестра/медбрат". Выплаты медикам, которые оказывают профессиональную помощь. Нами выделены средства, для тех, кто работает давно, успешно и профессионально", - приводят в пресс-службе слова главы региона.
Отмечается, что ежегодные премии начнут вручать уже с этого года. Власти определили перечень из 12 наиболее востребованных в Московской области
медицинских должностей.
Размер выплат составляет 180 тысяч рублей для врачей, фельдшерам скорой и неотложной помощи смогут получить премию в размере 120 тысяч. Такая же сумма предусмотрена для медицинских сестер и медбратьев.
В пресс-службе губернатора подчеркнули, что денежные поощрения могут получить медработники лечебных организаций, подведомственных министерству здравоохранения Московской области, которые успешно пройдут оценочные процедуры. "Важное условие - они должны трудиться по основному месту работы не менее чем на 1,0 полную ставку в должности, включенной в перечень должностей. Кроме того, стаж должен составлять минимум 10 лет" - добавили в ведомстве.