20:07 14.10.2022 (обновлено: 21:05 14.10.2022)
ВМС Франции сообщили о российской подлодке у берегов Бретани
ВМС Франции заметили подводную лодку "Новороссийск" у берегов Бретани 29 сентября
© Фото : Главный штаб ВМФ РоссииПодводная лодка
© Фото : Главный штаб ВМФ России
Подводная лодка. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 окт — РИА Новости. Российскую подводную лодку в конце сентября заметили недалеко от атлантического побережья французского региона Бретань, сообщили в Twitter Военно-морские силы страны.
"Русскую подводную лодку, замеченную в семи километрах от побережья Бретани 29 сентября, сопроводил многоцелевой фрегат "Нормандия" (типа FREMM)", — сообщило ведомство.
Речь идет о дизель-электрической подводной лодке "Новороссийск" проекта 636.3 "Варшавянка", уточнили в ВМС. В ведомстве добавили, что в рамках миссии по мониторингу территориальных вод ВМС Франции сопроводили субмарину "в кооперации с военными кораблями Испании и Великобритании".
Подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость 20 узлов, глубину погружения 300 метров, экипаж 52 человека. На их вооружении находятся торпеды калибра 533 миллиметра, мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Субмарины могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может увидеть противник. За свою скрытность лодки этого проекта получили в НАТО название "Черная дыра".
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