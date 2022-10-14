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ВМС Франции сообщили о российской подлодке у берегов Бретани

ВМС Франции сообщили о российской подлодке у берегов Бретани - РИА Новости, 14.10.2022

ВМС Франции сообщили о российской подлодке у берегов Бретани

Российскую подводную лодку в конце сентября заметили недалеко от атлантического побережья французского региона Бретань, сообщили в Twitter Военно-морские силы... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T20:07

2022-10-14T20:07

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ПАРИЖ, 14 окт — РИА Новости. Российскую подводную лодку в конце сентября заметили недалеко от атлантического побережья французского региона Бретань, сообщили в Twitter Военно-морские силы страны.Речь идет о дизель-электрической подводной лодке "Новороссийск" проекта 636.3 "Варшавянка", уточнили в ВМС. В ведомстве добавили, что в рамках миссии по мониторингу территориальных вод ВМС Франции сопроводили субмарину "в кооперации с военными кораблями Испании и Великобритании".Подлодки проекта 636.3 "Варшавянка" относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость 20 узлов, глубину погружения 300 метров, экипаж 52 человека. На их вооружении находятся торпеды калибра 533 миллиметра, мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Субмарины могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может увидеть противник. За свою скрытность лодки этого проекта получили в НАТО название "Черная дыра".

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