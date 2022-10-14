https://ria.ru/20221014/pmr-1824058058.html

Приднестровье готовится к возможному отсутствию газа и электричества

Приднестровье готовится к возможному отсутствию газа и электричества - РИА Новости, 14.10.2022

Приднестровье готовится к возможному отсутствию газа и электричества

Глава правительства непризнанной Приднестровской Молдавской республики Александр Розенберг в ходе беседы с журналистами заявил, что власти республики готовятся... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:56

2022-10-14T14:56

2022-10-14T15:17

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785706384_0:13:1350:772_1920x0_80_0_0_7c482a8de131847e06fd853ec22664f8.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава правительства непризнанной Приднестровской Молдавской республики Александр Розенберг в ходе беседы с журналистами заявил, что власти республики готовятся к ситуации отсутствия газа и электричества в республике, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина."Сценарии рассматриваем разные на случай отсутствия газа. На случай отсутствия газа и электроэнергии. Разные могут быть ситуации. Мероприятия при тех или иных условиях тоже есть. Мы сегодня понимаем, какой есть ажиотаж в Республике Молдова. Этот ажиотаж у нас не допускаем. У нас сегодня нет проблем с дровами, если они понадобятся для отопления. Мы сегодня закупили определенную партию угля", - приводит пресс-служба слова премьера.По его словам, сегодня ведется работа для обеспечения независимыми источниками питания социально значимых объектов. "В любом случае правительство рассчитывает на то, что тотального коллапса не произойдет", - подчеркнул Розенберг.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20221013/pridnestrove-1823806572.html

https://ria.ru/20221013/gaz-1823706527.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика