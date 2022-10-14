14:56 14.10.2022 (обновлено: 15:17 14.10.2022)
Приднестровье готовится к возможному отсутствию газа и электричества
Премьер ПМР Розенберг: республика готовится к возможному отсутствию газа и электричества
© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава правительства непризнанной Приднестровской Молдавской республики Александр Розенберг в ходе беседы с журналистами заявил, что власти республики готовятся к ситуации отсутствия газа и электричества в республике, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.
"Сценарии рассматриваем разные на случай отсутствия газа. На случай отсутствия газа и электроэнергии. Разные могут быть ситуации. Мероприятия при тех или иных условиях тоже есть. Мы сегодня понимаем, какой есть ажиотаж в Республике Молдова. Этот ажиотаж у нас не допускаем. У нас сегодня нет проблем с дровами, если они понадобятся для отопления. Мы сегодня закупили определенную партию угля", - приводит пресс-служба слова премьера.
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По его словам, сегодня ведется работа для обеспечения независимыми источниками питания социально значимых объектов. "В любом случае правительство рассчитывает на то, что тотального коллапса не произойдет", - подчеркнул Розенберг.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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