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Приднестровье готовится к возможному отсутствию газа и электричества - РИА Новости, 14.10.2022
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Приднестровье готовится к возможному отсутствию газа и электричества
Приднестровье готовится к возможному отсутствию газа и электричества - РИА Новости, 14.10.2022
Приднестровье готовится к возможному отсутствию газа и электричества
Глава правительства непризнанной Приднестровской Молдавской республики Александр Розенберг в ходе беседы с журналистами заявил, что власти республики готовятся... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:56
2022-10-14T15:17
в мире
молдавия
приднестровская молдавская республика
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ТИРАСПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава правительства непризнанной Приднестровской Молдавской республики Александр Розенберг в ходе беседы с журналистами заявил, что власти республики готовятся к ситуации отсутствия газа и электричества в республике, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина."Сценарии рассматриваем разные на случай отсутствия газа. На случай отсутствия газа и электроэнергии. Разные могут быть ситуации. Мероприятия при тех или иных условиях тоже есть. Мы сегодня понимаем, какой есть ажиотаж в Республике Молдова. Этот ажиотаж у нас не допускаем. У нас сегодня нет проблем с дровами, если они понадобятся для отопления. Мы сегодня закупили определенную партию угля", - приводит пресс-служба слова премьера.По его словам, сегодня ведется работа для обеспечения независимыми источниками питания социально значимых объектов. "В любом случае правительство рассчитывает на то, что тотального коллапса не произойдет", - подчеркнул Розенберг.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20221013/pridnestrove-1823806572.html
https://ria.ru/20221013/gaz-1823706527.html
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика
14:56 14.10.2022 (обновлено: 15:17 14.10.2022)
 
Приднестровье готовится к возможному отсутствию газа и электричества

Премьер ПМР Розенберг: республика готовится к возможному отсутствию газа и электричества

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Глава правительства непризнанной Приднестровской Молдавской республики Александр Розенберг в ходе беседы с журналистами заявил, что власти республики готовятся к ситуации отсутствия газа и электричества в республике, сообщает в пятницу пресс-служба кабмина.
"Сценарии рассматриваем разные на случай отсутствия газа. На случай отсутствия газа и электроэнергии. Разные могут быть ситуации. Мероприятия при тех или иных условиях тоже есть. Мы сегодня понимаем, какой есть ажиотаж в Республике Молдова. Этот ажиотаж у нас не допускаем. У нас сегодня нет проблем с дровами, если они понадобятся для отопления. Мы сегодня закупили определенную партию угля", - приводит пресс-служба слова премьера.
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По его словам, сегодня ведется работа для обеспечения независимыми источниками питания социально значимых объектов. "В любом случае правительство рассчитывает на то, что тотального коллапса не произойдет", - подчеркнул Розенберг.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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В миреМолдавияПриднестровская Молдавская Республика
 
 
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