https://ria.ru/20221014/plennye-1824051423.html

Москалькова рассказала о переговорах с Киевом об удерживаемых моряках

Москалькова рассказала о переговорах с Киевом об удерживаемых моряках - РИА Новости, 14.10.2022

Москалькова рассказала о переговорах с Киевом об удерживаемых моряках

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в вопросе возвращения удерживаемых на Украине моряков есть подвижки,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:44

2022-10-14T14:44

2022-10-14T14:44

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в вопросе возвращения удерживаемых на Украине моряков есть подвижки, ведутся переговоры."Подвижки есть, сейчас завершаются переговоры с украинской стороной по условиям обмена, очень надеемся, что договоренности будут достигнуты", - сказала Москалькова.Она отметила, что аппарат уполномоченного в этом вопросе взаимодействует с Минобороны РФ и спецслужбами, которые являются "координирующим центром".Экипажи российских гражданских моряков девяти кораблей более полугода удерживаются украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле. Омбудсмен ранее обращалась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом содействовать в немедленном возвращении экипажей российских гражданских моряков в Россию.

https://ria.ru/20220923/plennye-1818912014.html

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Дарья Буймова

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