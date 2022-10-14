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Москалькова рассказала о переговорах с Киевом об удерживаемых моряках - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/plennye-1824051423.html
Москалькова рассказала о переговорах с Киевом об удерживаемых моряках
Москалькова рассказала о переговорах с Киевом об удерживаемых моряках - РИА Новости, 14.10.2022
Москалькова рассказала о переговорах с Киевом об удерживаемых моряках
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в вопросе возвращения удерживаемых на Украине моряков есть подвижки,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:44
2022-10-14T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
татьяна москалькова
мишель бачелет
маттео мекаччи
россия
киев
украина
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в вопросе возвращения удерживаемых на Украине моряков есть подвижки, ведутся переговоры."Подвижки есть, сейчас завершаются переговоры с украинской стороной по условиям обмена, очень надеемся, что договоренности будут достигнуты", - сказала Москалькова.Она отметила, что аппарат уполномоченного в этом вопросе взаимодействует с Минобороны РФ и спецслужбами, которые являются "координирующим центром".Экипажи российских гражданских моряков девяти кораблей более полугода удерживаются украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле. Омбудсмен ранее обращалась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом содействовать в немедленном возвращении экипажей российских гражданских моряков в Россию.
https://ria.ru/20220923/plennye-1818912014.html
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в мире, татьяна москалькова, мишель бачелет, маттео мекаччи, россия, киев, украина, оон, совет европы, бюро по демократическим институтам и правам человека
Специальная военная операция на Украине, В мире, Татьяна Москалькова, Мишель Бачелет, Маттео Мекаччи, Россия, Киев, Украина, ООН, Совет Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека
14:44 14.10.2022
 
Москалькова рассказала о переговорах с Киевом об удерживаемых моряках

Омбудсмен Москалькова об удерживаемых моряках: ведутся переговоры с украинской стороной

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила РИА Новости, что в вопросе возвращения удерживаемых на Украине моряков есть подвижки, ведутся переговоры.
"Подвижки есть, сейчас завершаются переговоры с украинской стороной по условиям обмена, очень надеемся, что договоренности будут достигнуты", - сказала Москалькова.
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Она отметила, что аппарат уполномоченного в этом вопросе взаимодействует с Минобороны РФ и спецслужбами, которые являются "координирующим центром".
Экипажи российских гражданских моряков девяти кораблей более полугода удерживаются украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле. Омбудсмен ранее обращалась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом содействовать в немедленном возвращении экипажей российских гражданских моряков в Россию.
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13 октября, 15:30Специальная военная операция на Украине
Минобороны вернуло с Украины 20 пленных военнослужащих
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреТатьяна МоскальковаМишель БачелетМаттео МекаччиРоссияКиевУкраинаООНСовет ЕвропыБюро по демократическим институтам и правам человека
 
 
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