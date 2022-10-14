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МККК отказался рассказать про условия содержания российских военнопленных - РИА Новости, 14.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221014/plennye-1824022075.html
МККК отказался рассказать про условия содержания российских военнопленных
МККК отказался рассказать про условия содержания российских военнопленных - РИА Новости, 14.10.2022
МККК отказался рассказать про условия содержания российских военнопленных
МККК отказывается сообщать, в каких условиях содержатся российские военнопленные на Украине, из соображений конфиденциальности, заявил в пятницу пресс-секретарь РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:58
2022-10-14T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
международный комитет красного креста (мккк)
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ЖЕНЕВА, 14 окт - РИА Новости. МККК отказывается сообщать, в каких условиях содержатся российские военнопленные на Украине, из соображений конфиденциальности, заявил в пятницу пресс-секретарь МККК Эван Уотсон на брифинге в ООН в Женеве."Я не могу сказать, в каких условиях содержатся российские военнопленные на Украине, потому что это конфиденциально", - ответил он на вопрос журналиста РИА Новости.Он добавил, что организации удалось встретиться со 100 военнопленными с обеих сторон, но тысячи из них все еще остаются без доступа.Уотсон призвал Россию и Украину выполнить свои международные обязательства, предоставив свободный доступ МККК к военнопленным.
https://ria.ru/20221013/mkkk-1823843789.html
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в мире, россия, украина, международный комитет красного креста (мккк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Международный комитет Красного Креста (МККК)
13:58 14.10.2022 (обновлено: 14:32 14.10.2022)
 
МККК отказался рассказать про условия содержания российских военнопленных

МККК отказался сообщать, в каких условиях содержатся российские военнопленные на Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкАвтомобиль Международного Красного Креста в селе Безыменное
Автомобиль Международного Красного Креста в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автомобиль Международного Красного Креста в селе Безыменное. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 14 окт - РИА Новости. МККК отказывается сообщать, в каких условиях содержатся российские военнопленные на Украине, из соображений конфиденциальности, заявил в пятницу пресс-секретарь МККК Эван Уотсон на брифинге в ООН в Женеве.
"Я не могу сказать, в каких условиях содержатся российские военнопленные на Украине, потому что это конфиденциально", - ответил он на вопрос журналиста РИА Новости.
Флаг Международного комитета Красного Креста - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 19:31
Зеленский заявил, что МККК не получил доступа к украинским военнопленным
Он добавил, что организации удалось встретиться со 100 военнопленными с обеих сторон, но тысячи из них все еще остаются без доступа.
Уотсон призвал Россию и Украину выполнить свои международные обязательства, предоставив свободный доступ МККК к военнопленным.
Председатель Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 18:21Специальная военная операция на Украине
СПЧ обратился в международные организации из-за казни жителей под Купянском
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)
 
 
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