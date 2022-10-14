https://ria.ru/20221014/plennye-1824022075.html

МККК отказался рассказать про условия содержания российских военнопленных

МККК отказался рассказать про условия содержания российских военнопленных - РИА Новости, 14.10.2022

МККК отказался рассказать про условия содержания российских военнопленных

МККК отказывается сообщать, в каких условиях содержатся российские военнопленные на Украине, из соображений конфиденциальности, заявил в пятницу пресс-секретарь РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:58

2022-10-14T13:58

2022-10-14T14:32

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

международный комитет красного креста (мккк)

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ЖЕНЕВА, 14 окт - РИА Новости. МККК отказывается сообщать, в каких условиях содержатся российские военнопленные на Украине, из соображений конфиденциальности, заявил в пятницу пресс-секретарь МККК Эван Уотсон на брифинге в ООН в Женеве."Я не могу сказать, в каких условиях содержатся российские военнопленные на Украине, потому что это конфиденциально", - ответил он на вопрос журналиста РИА Новости.Он добавил, что организации удалось встретиться со 100 военнопленными с обеих сторон, но тысячи из них все еще остаются без доступа.Уотсон призвал Россию и Украину выполнить свои международные обязательства, предоставив свободный доступ МККК к военнопленным.

https://ria.ru/20221013/mkkk-1823843789.html

https://ria.ru/20221010/kupyansk-1822919777.html

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в мире, россия, украина, международный комитет красного креста (мккк)