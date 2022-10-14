https://ria.ru/20221014/pilot-1824104582.html

Рейс Уфа — Анталия задержали из-за остановки пилота погранслужбой

Рейс Уфа — Анталия задержали из-за остановки пилота погранслужбой - РИА Новости, 14.10.2022

Рейс Уфа — Анталия задержали из-за остановки пилота погранслужбой

Один из пилотов самолета Уфа - Анталия 30 сентября был остановлен сотрудниками пограничной службы, из-за чего рейс задержали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:33

2022-10-14T16:33

2022-10-14T16:33

анталия

уфа

турция

azur air

частичная мобилизация в россии

россия

общество

происшествия

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Один из пилотов самолета Уфа - Анталия 30 сентября был остановлен сотрудниками пограничной службы, из-за чего рейс задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской авиакомпании Azur air.Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что рейс из Уфы в Турцию задержали почти на девять часов, так как пилоту, подлежащему частичной мобилизации, запрещен выезд за рубеж."Тридцатого сентября один из пилотов рейса Уфа - Анталия был остановлен сотрудниками пограничной службы. Воздушное судно находилось на месте стоянки, а пассажиры были на борту самолета. На время ожидания резервного пилота рейс был задержан", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что авиакомпания разместила пассажиров в гостиницу, предоставила горячее питание и прохладительные напитки в соответствии с федеральными авиационными правилами.

https://ria.ru/20221014/presse-1824079964.html

анталия

уфа

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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