https://ria.ru/20221014/pilot-1824104582.html
Рейс Уфа — Анталия задержали из-за остановки пилота погранслужбой
Рейс Уфа — Анталия задержали из-за остановки пилота погранслужбой - РИА Новости, 14.10.2022
Рейс Уфа — Анталия задержали из-за остановки пилота погранслужбой
Один из пилотов самолета Уфа - Анталия 30 сентября был остановлен сотрудниками пограничной службы, из-за чего рейс задержали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:33
2022-10-14T16:33
2022-10-14T16:33
анталия
уфа
турция
azur air
частичная мобилизация в россии
россия
общество
происшествия
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Один из пилотов самолета Уфа - Анталия 30 сентября был остановлен сотрудниками пограничной службы, из-за чего рейс задержали, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской авиакомпании Azur air.Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что рейс из Уфы в Турцию задержали почти на девять часов, так как пилоту, подлежащему частичной мобилизации, запрещен выезд за рубеж."Тридцатого сентября один из пилотов рейса Уфа - Анталия был остановлен сотрудниками пограничной службы. Воздушное судно находилось на месте стоянки, а пассажиры были на борту самолета. На время ожидания резервного пилота рейс был задержан", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что авиакомпания разместила пассажиров в гостиницу, предоставила горячее питание и прохладительные напитки в соответствии с федеральными авиационными правилами.
https://ria.ru/20221014/presse-1824079964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталия, уфа, турция, azur air, частичная мобилизация в россии, россия, общество, происшествия, туризм, новости - туризм, республика башкортостан
Анталия, Уфа, Турция, Azur Air, Частичная мобилизация в России, Россия, Общество, Происшествия, Туризм, Новости - Туризм, Республика Башкортостан
Рейс Уфа — Анталия задержали из-за остановки пилота погранслужбой
Рейс Уфа — Анталия 30 сентября задержали из-за остановки одного из пилотов погранслужбой