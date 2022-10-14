https://ria.ru/20221014/petrunin-1823986557.html

Володин и депутаты Госдумы простились с Петруниным

Володин и депутаты Госдумы простились с Петруниным - РИА Новости, 14.10.2022

Володин и депутаты Госдумы простились с Петруниным

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие депутаты Госдумы простились со своим коллегой Николаем Петруниным в траурном зале Центральной клинической больницы,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:01

2022-10-14T13:01

2022-10-14T13:01

политика

вячеслав володин

владимир василев

единая россия

госдума рф

адальби шхагошев

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие депутаты Госдумы простились со своим коллегой Николаем Петруниным в траурном зале Центральной клинической больницы, сообщается на сайте Госдумы.Николай Петрунин скончался 12 октября после продолжительной болезни."Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты ГД простились с ушедшим из жизни депутатом Николаем Юрьевичем Петруниным. Церемония прошла в траурном зале Центральной клинической больницы", — говорится в сообщении.Руководитель фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев отметил отзывчивость Петрунина. "Помогал социально незащищенным, младшим и старшим", — приводятся слова Васильева в сообщении.Первый замруководителя фракции ЕР Адальби Шхагошев отметил эффективность Петрунина."Как политик, как депутат он был ярким и эффективным", — приводятся слова Шхагошева в сообщении.

https://ria.ru/20221012/petrunin-1823314578.html

https://ria.ru/20220624/sibagatullin-1797729453.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, вячеслав володин, владимир василев, единая россия, госдума рф, адальби шхагошев