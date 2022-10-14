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Володин и депутаты Госдумы простились с Петруниным - РИА Новости, 14.10.2022
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Володин и депутаты Госдумы простились с Петруниным
Володин и депутаты Госдумы простились с Петруниным - РИА Новости, 14.10.2022
Володин и депутаты Госдумы простились с Петруниным
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие депутаты Госдумы простились со своим коллегой Николаем Петруниным в траурном зале Центральной клинической больницы,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T13:01
2022-10-14T13:01
политика
вячеслав володин
владимир василев
единая россия
госдума рф
адальби шхагошев
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие депутаты Госдумы простились со своим коллегой Николаем Петруниным в траурном зале Центральной клинической больницы, сообщается на сайте Госдумы.Николай Петрунин скончался 12 октября после продолжительной болезни."Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты ГД простились с ушедшим из жизни депутатом Николаем Юрьевичем Петруниным. Церемония прошла в траурном зале Центральной клинической больницы", — говорится в сообщении.Руководитель фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев отметил отзывчивость Петрунина. "Помогал социально незащищенным, младшим и старшим", — приводятся слова Васильева в сообщении.Первый замруководителя фракции ЕР Адальби Шхагошев отметил эффективность Петрунина."Как политик, как депутат он был ярким и эффективным", — приводятся слова Шхагошева в сообщении.
https://ria.ru/20221012/petrunin-1823314578.html
https://ria.ru/20220624/sibagatullin-1797729453.html
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политика, вячеслав володин, владимир василев, единая россия, госдума рф, адальби шхагошев
Политика, Вячеслав Володин, Владимир Василев, Единая Россия, Госдума РФ, Адальби Шхагошев
13:01 14.10.2022
 
Володин и депутаты Госдумы простились с Петруниным

Спикер Госдумы Володин и депутаты простились со своим коллегой Николаем Петруниным

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкНиколай Петрунин
Николай Петрунин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Николай Петрунин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и другие депутаты Госдумы простились со своим коллегой Николаем Петруниным в траурном зале Центральной клинической больницы, сообщается на сайте Госдумы.
Николай Петрунин скончался 12 октября после продолжительной болезни.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
12 октября, 11:22
Умер депутат Госдумы Николай Петрунин
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и депутаты ГД простились с ушедшим из жизни депутатом Николаем Юрьевичем Петруниным. Церемония прошла в траурном зале Центральной клинической больницы", — говорится в сообщении.
Руководитель фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев отметил отзывчивость Петрунина. "Помогал социально незащищенным, младшим и старшим", — приводятся слова Васильева в сообщении.
Первый замруководителя фракции ЕР Адальби Шхагошев отметил эффективность Петрунина.
"Как политик, как депутат он был ярким и эффективным", — приводятся слова Шхагошева в сообщении.
Бывший депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 07:38
Умер бывший депутат Госдумы Фатих Сибагатуллин
 
ПолитикаВячеслав ВолодинВладимир ВасилевЕдиная РоссияГосдума РФАдальби Шхагошев
 
 
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