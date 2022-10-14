Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали о переводах на карту, которые лучше не трогать - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/perevody-1823876408.html
Россиянам рассказали о переводах на карту, которые лучше не трогать
Россиянам рассказали о переводах на карту, которые лучше не трогать - РИА Новости, 14.10.2022
Россиянам рассказали о переводах на карту, которые лучше не трогать
Злоумышленники постоянно совершенствуют способы по выманиванию денег с карт россиян, чье внимание из-за количества операций притупляется, пишет агентство... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T01:16
2022-10-14T01:16
иван соловьев (юрист)
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_88:0:3144:1719_1920x0_80_0_0_7520b9a26aca92d78ab9965225c59e61.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Злоумышленники постоянно совершенствуют способы по выманиванию денег с карт россиян, чье внимание из-за количества операций притупляется, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.После смс-сообщения о зачислении определенной суммы поступает звонок от преступников, или приходит сообщение в мессенджер.Главными признаками мошенничества является настойчивость, с которой жертву уговаривают совершить определенные действия: раскрыть конфиденциальную финансовую информацию либо перевести деньги "обратно".“Таким образом, при получении неожиданных поступлений на свою карту целесообразно, не откладывая, обратиться в банк. И уже с помощью работников финансово-кредитной организации разрешить создавшуюся ситуацию (отправитель средств должен официально подать соответствующего заявление о возврате). И, конечно же, не тратить эти деньги и не переводить их на другие свои счета", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20221003/dengi-1821190179.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_c7b9667d872ba270ccae554cfad48715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иван соловьев (юрист), россия, общество
Иван Соловьев (юрист), Россия, Общество
01:16 14.10.2022
 
Россиянам рассказали о переводах на карту, которые лучше не трогать

Юрист Соловьев предупредил россиян о мошенничестве с "переводом" денег на банковскую карту

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкБанковские карты
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Банковские карты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Злоумышленники постоянно совершенствуют способы по выманиванию денег с карт россиян, чье внимание из-за количества операций притупляется, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.
После смс-сообщения о зачислении определенной суммы поступает звонок от преступников, или приходит сообщение в мессенджер.
“Подразумевается, что человек уже увидел "подарок" в мобильном банковском приложении. Скорее всего, осуществляется по номеру телефона получателя", - отметил собеседник агентства.
Главными признаками мошенничества является настойчивость, с которой жертву уговаривают совершить определенные действия: раскрыть конфиденциальную финансовую информацию либо перевести деньги "обратно".
“Таким образом, при получении неожиданных поступлений на свою карту целесообразно, не откладывая, обратиться в банк. И уже с помощью работников финансово-кредитной организации разрешить создавшуюся ситуацию (отправитель средств должен официально подать соответствующего заявление о возврате). И, конечно же, не тратить эти деньги и не переводить их на другие свои счета", - пояснил эксперт.
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 15:54
Эксперт посоветовал брать за границу наличные или карты зарубежных банков
 
Иван Соловьев (юрист)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала