https://ria.ru/20221014/perevody-1823876408.html
Россиянам рассказали о переводах на карту, которые лучше не трогать
Россиянам рассказали о переводах на карту, которые лучше не трогать - РИА Новости, 14.10.2022
Россиянам рассказали о переводах на карту, которые лучше не трогать
Злоумышленники постоянно совершенствуют способы по выманиванию денег с карт россиян, чье внимание из-за количества операций притупляется, пишет агентство... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T01:16
2022-10-14T01:16
2022-10-14T01:16
иван соловьев (юрист)
россия
общество
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Злоумышленники постоянно совершенствуют способы по выманиванию денег с карт россиян, чье внимание из-за количества операций притупляется, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.После смс-сообщения о зачислении определенной суммы поступает звонок от преступников, или приходит сообщение в мессенджер.Главными признаками мошенничества является настойчивость, с которой жертву уговаривают совершить определенные действия: раскрыть конфиденциальную финансовую информацию либо перевести деньги "обратно".“Таким образом, при получении неожиданных поступлений на свою карту целесообразно, не откладывая, обратиться в банк. И уже с помощью работников финансово-кредитной организации разрешить создавшуюся ситуацию (отправитель средств должен официально подать соответствующего заявление о возврате). И, конечно же, не тратить эти деньги и не переводить их на другие свои счета", - пояснил эксперт.
https://ria.ru/20221003/dengi-1821190179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван соловьев (юрист), россия, общество
Иван Соловьев (юрист), Россия, Общество
Россиянам рассказали о переводах на карту, которые лучше не трогать
Юрист Соловьев предупредил россиян о мошенничестве с "переводом" денег на банковскую карту
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Злоумышленники постоянно совершенствуют способы по выманиванию денег с карт россиян, чье внимание из-за количества операций притупляется, пишет
агентство "Прайм" со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.
После смс-сообщения о зачислении определенной суммы поступает звонок от преступников, или приходит сообщение в мессенджер.
“Подразумевается, что человек уже увидел "подарок" в мобильном банковском приложении. Скорее всего, осуществляется по номеру телефона получателя", - отметил собеседник агентства.
Главными признаками мошенничества является настойчивость, с которой жертву уговаривают совершить определенные действия: раскрыть конфиденциальную финансовую информацию либо перевести деньги "обратно".
“Таким образом, при получении неожиданных поступлений на свою карту целесообразно, не откладывая, обратиться в банк. И уже с помощью работников финансово-кредитной организации разрешить создавшуюся ситуацию (отправитель средств должен официально подать соответствующего заявление о возврате). И, конечно же, не тратить эти деньги и не переводить их на другие свои счета", - пояснил эксперт.