https://ria.ru/20221014/perevody-1823876408.html

Россиянам рассказали о переводах на карту, которые лучше не трогать

Россиянам рассказали о переводах на карту, которые лучше не трогать - РИА Новости, 14.10.2022

Россиянам рассказали о переводах на карту, которые лучше не трогать

Злоумышленники постоянно совершенствуют способы по выманиванию денег с карт россиян, чье внимание из-за количества операций притупляется, пишет агентство... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T01:16

2022-10-14T01:16

2022-10-14T01:16

иван соловьев (юрист)

россия

общество

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Злоумышленники постоянно совершенствуют способы по выманиванию денег с карт россиян, чье внимание из-за количества операций притупляется, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на заслуженного юриста России Ивана Соловьева.После смс-сообщения о зачислении определенной суммы поступает звонок от преступников, или приходит сообщение в мессенджер.Главными признаками мошенничества является настойчивость, с которой жертву уговаривают совершить определенные действия: раскрыть конфиденциальную финансовую информацию либо перевести деньги "обратно".“Таким образом, при получении неожиданных поступлений на свою карту целесообразно, не откладывая, обратиться в банк. И уже с помощью работников финансово-кредитной организации разрешить создавшуюся ситуацию (отправитель средств должен официально подать соответствующего заявление о возврате). И, конечно же, не тратить эти деньги и не переводить их на другие свои счета", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20221003/dengi-1821190179.html

россия

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2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

иван соловьев (юрист), россия, общество