https://ria.ru/20221014/pereprava-1823957825.html
Керченская паромная переправа с 9 октября перевезла десять тысяч пассажиров
Керченская паромная переправа с 9 октября перевезла десять тысяч пассажиров - РИА Новости, 14.10.2022
Керченская паромная переправа с 9 октября перевезла десять тысяч пассажиров
Более 10 тысяч пассажиров и более 2,8 тысячи автомобилей с 9 октября перевезены паромами через Керченский пролив, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:53
2022-10-14T11:53
2022-10-14T11:53
владимир путин
марат хуснуллин
керченский пролив
россия
чп на крымском мосту
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822746678_0:284:960:824_1920x0_80_0_0_507d3dbf1178e392f624c45019e81eaa.jpg
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 10 тысяч пассажиров и более 2,8 тысячи автомобилей с 9 октября перевезены паромами через Керченский пролив, сообщает Минтранс РФ."С начала работы Керченской паромной переправы ... через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 10 276 пассажиров и 2 843 единицы автотранспортных средств. В основном, большегрузных, среднетоннажных грузовиков и микроавтобусов", - говорится в сообщении.За это время четыре автомобильно-пассажирских парома, работающих на переправе, совершили 78 круговых рейсов.Кроме того, привлеченные пассажирские суда выполнили девять рейсов. В настоящее время погода благоприятствует работе переправы.В настоящее время перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, а также автобусов через Керченский пролив возможно только на паромной переправе. Проезд по Крымскому мосту возможен исключительно на легковых автомобилях и железнодорожным транспортом.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже - по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/rassledovanie-1823641274.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221014/arest-1823912957.html
керченский пролив
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822746678_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_87eed159ce3bafd3af3ed6b5b716c351.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, марат хуснуллин, керченский пролив, россия, чп на крымском мосту, общество
Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Керченский пролив, Россия, ЧП на Крымском мосту, Общество
Керченская паромная переправа с 9 октября перевезла десять тысяч пассажиров
Минтранс: Керченская паромная переправа с 9 октября перевезла десять тысяч пассажиров
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости.
Более 10 тысяч пассажиров и более 2,8 тысячи автомобилей с 9 октября перевезены паромами через Керченский пролив, сообщает
Минтранс РФ.
"С начала работы Керченской паромной переправы ... через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 10 276 пассажиров и 2 843 единицы автотранспортных средств. В основном, большегрузных, среднетоннажных грузовиков и микроавтобусов", - говорится в сообщении.
За это время четыре автомобильно-пассажирских парома, работающих на переправе, совершили 78 круговых рейсов.
Кроме того, привлеченные пассажирские суда выполнили девять рейсов. В настоящее время погода благоприятствует работе переправы.
В настоящее время перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, а также автобусов через Керченский пролив возможно только на паромной переправе. Проезд по Крымскому мосту возможен исключительно на легковых автомобилях и железнодорожным транспортом.
На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин
назвал произошедшее терактом.
Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже - по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин
поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.