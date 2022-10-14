https://ria.ru/20221014/pereprava-1823957825.html

Керченская паромная переправа с 9 октября перевезла десять тысяч пассажиров

Керченская паромная переправа с 9 октября перевезла десять тысяч пассажиров - РИА Новости, 14.10.2022

Керченская паромная переправа с 9 октября перевезла десять тысяч пассажиров

Более 10 тысяч пассажиров и более 2,8 тысячи автомобилей с 9 октября перевезены паромами через Керченский пролив, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T11:53

2022-10-14T11:53

2022-10-14T11:53

владимир путин

марат хуснуллин

керченский пролив

россия

чп на крымском мосту

общество

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 10 тысяч пассажиров и более 2,8 тысячи автомобилей с 9 октября перевезены паромами через Керченский пролив, сообщает Минтранс РФ."С начала работы Керченской паромной переправы ... через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 10 276 пассажиров и 2 843 единицы автотранспортных средств. В основном, большегрузных, среднетоннажных грузовиков и микроавтобусов", - говорится в сообщении.За это время четыре автомобильно-пассажирских парома, работающих на переправе, совершили 78 круговых рейсов.Кроме того, привлеченные пассажирские суда выполнили девять рейсов. В настоящее время погода благоприятствует работе переправы.В настоящее время перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, а также автобусов через Керченский пролив возможно только на паромной переправе. Проезд по Крымскому мосту возможен исключительно на легковых автомобилях и железнодорожным транспортом.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже - по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.

https://radiosputnik.ria.ru/20221013/rassledovanie-1823641274.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/arest-1823912957.html

керченский пролив

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, марат хуснуллин, керченский пролив, россия, чп на крымском мосту, общество