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Керченская паромная переправа с 9 октября перевезла десять тысяч пассажиров - РИА Новости, 14.10.2022
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Керченская паромная переправа с 9 октября перевезла десять тысяч пассажиров
Керченская паромная переправа с 9 октября перевезла десять тысяч пассажиров - РИА Новости, 14.10.2022
Керченская паромная переправа с 9 октября перевезла десять тысяч пассажиров
Более 10 тысяч пассажиров и более 2,8 тысячи автомобилей с 9 октября перевезены паромами через Керченский пролив, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T11:53
2022-10-14T11:53
владимир путин
марат хуснуллин
керченский пролив
россия
чп на крымском мосту
общество
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 10 тысяч пассажиров и более 2,8 тысячи автомобилей с 9 октября перевезены паромами через Керченский пролив, сообщает Минтранс РФ."С начала работы Керченской паромной переправы ... через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 10 276 пассажиров и 2 843 единицы автотранспортных средств. В основном, большегрузных, среднетоннажных грузовиков и микроавтобусов", - говорится в сообщении.За это время четыре автомобильно-пассажирских парома, работающих на переправе, совершили 78 круговых рейсов.Кроме того, привлеченные пассажирские суда выполнили девять рейсов. В настоящее время погода благоприятствует работе переправы.В настоящее время перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, а также автобусов через Керченский пролив возможно только на паромной переправе. Проезд по Крымскому мосту возможен исключительно на легковых автомобилях и железнодорожным транспортом.На Крымском мосту рано утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже - по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.
https://radiosputnik.ria.ru/20221013/rassledovanie-1823641274.html
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владимир путин, марат хуснуллин, керченский пролив, россия, чп на крымском мосту, общество
Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Керченский пролив, Россия, ЧП на Крымском мосту, Общество
11:53 14.10.2022
 
Керченская паромная переправа с 9 октября перевезла десять тысяч пассажиров

Минтранс: Керченская паромная переправа с 9 октября перевезла десять тысяч пассажиров

© Фото : Минтранс РоссииРабота Керченской паромной переправы
Работа Керченской паромной переправы - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© Фото : Минтранс России
Работа Керченской паромной переправы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Более 10 тысяч пассажиров и более 2,8 тысячи автомобилей с 9 октября перевезены паромами через Керченский пролив, сообщает Минтранс РФ.
"С начала работы Керченской паромной переправы ... через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 10 276 пассажиров и 2 843 единицы автотранспортных средств. В основном, большегрузных, среднетоннажных грузовиков и микроавтобусов", - говорится в сообщении.
За это время четыре автомобильно-пассажирских парома, работающих на переправе, совершили 78 круговых рейсов.
Кроме того, привлеченные пассажирские суда выполнили девять рейсов. В настоящее время погода благоприятствует работе переправы.
В настоящее время перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, а также автобусов через Керченский пролив возможно только на паромной переправе. Проезд по Крымскому мосту возможен исключительно на легковых автомобилях и железнодорожным транспортом.
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Железнодорожное движение по мосту было полностью восстановлено уже к вечеру 8 октября. В тот же вечер было запущено реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позже - по двум полосам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в максимально короткие сроки проанализировать возможность проезда грузовиков по Крымскому мосту.
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