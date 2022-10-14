https://ria.ru/20221014/peregovory-1824080319.html

Путин считает, что платформы для переговоров с Байденом сейчас нет

Путин считает, что платформы для переговоров с Байденом сейчас нет - РИА Новости, 14.10.2022

Путин считает, что платформы для переговоров с Байденом сейчас нет

Надо спросить у президента США Джо Байдена, готов ли он к переговорам с РФ на саммите G20, но пока платформы для них нет, сообщил журналистам президент РФ... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:42

2022-10-14T15:42

2022-10-14T15:52

россия

в мире

джо байден

владимир путин

большая двадцатка

сша

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Надо спросить у президента США Джо Байдена, готов ли он к переговорам с РФ на саммите G20, но пока платформы для них нет, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан."Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет", - заявил Путин, отвечая на вопрос, если он поедет на саммит G20, готов ли он там провести переговоры с Байденом.Саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.

https://ria.ru/20221009/peregovory-1822629197.html

россия

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, джо байден, владимир путин, большая двадцатка, сша