https://ria.ru/20221014/peregovory-1824080319.html
Путин считает, что платформы для переговоров с Байденом сейчас нет
Путин считает, что платформы для переговоров с Байденом сейчас нет - РИА Новости, 14.10.2022
Путин считает, что платформы для переговоров с Байденом сейчас нет
Надо спросить у президента США Джо Байдена, готов ли он к переговорам с РФ на саммите G20, но пока платформы для них нет, сообщил журналистам президент РФ... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:42
2022-10-14T15:42
2022-10-14T15:52
россия
в мире
джо байден
владимир путин
большая двадцатка
сша
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Надо спросить у президента США Джо Байдена, готов ли он к переговорам с РФ на саммите G20, но пока платформы для них нет, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан."Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет", - заявил Путин, отвечая на вопрос, если он поедет на саммит G20, готов ли он там провести переговоры с Байденом.Саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
https://ria.ru/20221009/peregovory-1822629197.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, джо байден, владимир путин, большая двадцатка, сша
Россия, В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Большая двадцатка, США
15:42 14.10.2022 (обновлено: 15:52 14.10.2022)
Путин считает, что платформы для переговоров с Байденом сейчас нет
Путин посоветовал спросить Байдена, готовы ли США вести переговоры с Россией