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Путин считает, что платформы для переговоров с Байденом сейчас нет - РИА Новости, 14.10.2022
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Путин считает, что платформы для переговоров с Байденом сейчас нет
Путин считает, что платформы для переговоров с Байденом сейчас нет - РИА Новости, 14.10.2022
Путин считает, что платформы для переговоров с Байденом сейчас нет
Надо спросить у президента США Джо Байдена, готов ли он к переговорам с РФ на саммите G20, но пока платформы для них нет, сообщил журналистам президент РФ... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:42
2022-10-14T15:52
россия
в мире
джо байден
владимир путин
большая двадцатка
сша
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Надо спросить у президента США Джо Байдена, готов ли он к переговорам с РФ на саммите G20, но пока платформы для них нет, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан."Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет", - заявил Путин, отвечая на вопрос, если он поедет на саммит G20, готов ли он там провести переговоры с Байденом.Саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
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россия, в мире, джо байден, владимир путин, большая двадцатка, сша
Россия, В мире, Джо Байден, Владимир Путин, Большая двадцатка, США
15:42 14.10.2022 (обновлено: 15:52 14.10.2022)
 
Путин считает, что платформы для переговоров с Байденом сейчас нет

Путин посоветовал спросить Байдена, готовы ли США вести переговоры с Россией

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом США Джо Байденом по видеосвязи. Архивное фото
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Надо спросить у президента США Джо Байдена, готов ли он к переговорам с РФ на саммите G20, но пока платформы для них нет, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан.
"Надо его спросить, готов он со мной проводить такие переговоры или нет. Я не вижу необходимости, честно говоря, по большому счету. Пока платформы для каких-то переговоров нет", - заявил Путин, отвечая на вопрос, если он поедет на саммит G20, готов ли он там провести переговоры с Байденом.
Саммит G20 должен состояться на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.
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РоссияВ миреДжо БайденВладимир ПутинБольшая двадцаткаСША
 
 
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