https://ria.ru/20221014/peregovory-1823881279.html

МИД Белоруссии призвал к переговорам по Украине без внешнего вмешательства

МИД Белоруссии призвал к переговорам по Украине без внешнего вмешательства - РИА Новости, 14.10.2022

МИД Белоруссии призвал к переговорам по Украине без внешнего вмешательства

Минимум Москва, Киев и Минск должны вести переговоры по урегулированию на Украине, без внешнего вмешательства договоренностей можно достичь быстрее, заявил... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T02:30

2022-10-14T02:30

2022-10-14T02:41

в мире

владимир макей

украина

белоруссия

мид белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758404139_0:12:2973:1684_1920x0_80_0_0_6875a4750eef692df536f5eff9d661af.jpg

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минимум Москва, Киев и Минск должны вести переговоры по урегулированию на Украине, без внешнего вмешательства договоренностей можно достичь быстрее, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.Он добавил, что белорусская сторона уже как-то помогла организовать работу трехсторонней контактной группы ОБСЕ и три раунда переговоров на своей территории. Кроме того, она готова сделать это снова."Мы готовы сделать всё для того, чтобы этот конфликт прекратился как можно скорее. Но, к сожалению, не всё зависит от нас. Если не будет внешнего вмешательства, договоренности могут быть достигнуты намного быстрее", - сообщил глава МИД Белоруссии.

https://ria.ru/20221009/diplomatiya-1822624318.html

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир макей , украина, белоруссия, мид белоруссии