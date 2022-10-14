02:30 14.10.2022 (обновлено: 02:41 14.10.2022)
МИД Белоруссии призвал к переговорам по Украине без внешнего вмешательства
Глава МИД Белоруссии Макей: Москва, Киев и Минск должны сами вести переговоры
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минимум Москва, Киев и Минск должны вести переговоры по урегулированию на Украине, без внешнего вмешательства договоренностей можно достичь быстрее, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
"Как минимум три славянских государства должны участвовать. Мы здесь живем в одном регионе, мы соседи, и мы могли бы выработать взаимоприемлемые, компромиссные линии поведения. Мы готовы предоставить свою площадку, готовы быть медиаторами или оказать логистическое, организационное содействие", - сказал Макей в интервью газете "Известия", отвечая на вопрос, кто должен участвовать в переговорах помимо России, Украины и Белоруссии.
Он добавил, что белорусская сторона уже как-то помогла организовать работу трехсторонней контактной группы ОБСЕ и три раунда переговоров на своей территории. Кроме того, она готова сделать это снова.
"Мы готовы сделать всё для того, чтобы этот конфликт прекратился как можно скорее. Но, к сожалению, не всё зависит от нас. Если не будет внешнего вмешательства, договоренности могут быть достигнуты намного быстрее", - сообщил глава МИД Белоруссии.