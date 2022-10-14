https://ria.ru/20221014/pensiya-1824185103.html

Минтруд хочет упростить подтверждение прав на пенсию для россиян за рубежом

Минтруд хочет упростить подтверждение прав на пенсию для россиян за рубежом - РИА Новости, 14.10.2022

Минтруд хочет упростить подтверждение прав на пенсию для россиян за рубежом

Минтруд РФ планирует упростить процедуру подтверждения права на получение пенсии для граждан, проживающих за рубежом, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T19:32

2022-10-14T19:32

2022-10-14T19:32

общество

россия

пенсионный фонд рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минтруд РФ планирует упростить процедуру подтверждения права на получение пенсии для граждан, проживающих за рубежом, сообщила пресс-служба министерства."Проект направлен на упрощение процедуры по подтверждению права получения пенсии гражданами, проживающими за рубежом", - говорится в сообщении.Поясняется, что проектом предусматривается, что подтвердить право на получение пенсии можно будет через портал госуслуг с использованием единой информационной системы персональных данных, включая сбор и хранение биометрических персональных данных."Данные изменения будут способствовать созданию для граждан удобных условий реализации ими права на пенсионное обеспечение, в том числе путем исключения необходимости несения ими расходов, связанных с поездками в загранучреждения МИД России, оплатой услуг нотариусов и переводчиков, а также почтовых расходов", - добавили в ведомстве.В Минтруде напомнили, что сейчас для продления выплаты пенсии данные граждане ежегодно подтверждают право на получение пенсии одним из следующих способов: путем личной явки в любой территориальный орган ПФР по выбору пенсионера (в этом случае составляется акт о личной явке гражданина (его законного представителя); путем личной явки пенсионера в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации за рубежом, которое направляет соответствующую информацию в электронном виде в ПФР или посредством представления в ПФР документа, оформленного нотариусом на территории России, либо компетентным органом (должностным лицом) иностранного государства.

https://ria.ru/20221014/pensionery-1823876782.html

https://ria.ru/20221003/pensiya-1821050243.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, пенсионный фонд рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)