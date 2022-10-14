https://ria.ru/20221014/pensionery-1823876782.html

Раскрыто, сколько неработающие пенсионеры будут получать после индексации

Раскрыто, сколько неработающие пенсионеры будут получать после индексации - РИА Новости, 14.10.2022

Раскрыто, сколько неработающие пенсионеры будут получать после индексации

В следующем году средняя пенсия по России может вырасти до 21 650 рублей. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилу... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T03:18

2022-10-14T03:18

2022-10-14T03:18

людмила иванова-швец

андрей пудов

россия

рэу имени г. в. плеханова

общество

пенсия

пенсионеры

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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. В следующем году средняя пенсия по России может вырасти до 21 650 рублей. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.Как сообщил накануне замглавы Минтруда Андрей Пудов, пенсии неработающих пенсионеров в России в следующем году будут проиндексированы на 2,6% выше уровня инфляции.Экономист напомнила, что сейчас средний размер пенсии неработающих пенсионеров составляет по стране 18 521 рубль.Она добавила, что решение повысить пенсию выше уровня инфляции нацелено на рост реальных доходов населения. Это, в свою очередь, простимулирует спрос и положительно скажется на экономическом росте.

https://ria.ru/20221013/pensii-1823638775.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

людмила иванова-швец, андрей пудов, россия, рэу имени г. в. плеханова, общество, пенсия, пенсионеры