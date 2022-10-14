Рейтинг@Mail.ru
Раскрыто, сколько неработающие пенсионеры будут получать после индексации - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/pensionery-1823876782.html
Раскрыто, сколько неработающие пенсионеры будут получать после индексации
Раскрыто, сколько неработающие пенсионеры будут получать после индексации - РИА Новости, 14.10.2022
Раскрыто, сколько неработающие пенсионеры будут получать после индексации
В следующем году средняя пенсия по России может вырасти до 21 650 рублей. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилу... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T03:18
2022-10-14T03:18
людмила иванова-швец
андрей пудов
россия
рэу имени г. в. плеханова
общество
пенсия
пенсионеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816021969_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_45b245c43c15b50599b3c9682f2440d0.jpg
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. В следующем году средняя пенсия по России может вырасти до 21 650 рублей. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.Как сообщил накануне замглавы Минтруда Андрей Пудов, пенсии неработающих пенсионеров в России в следующем году будут проиндексированы на 2,6% выше уровня инфляции.Экономист напомнила, что сейчас средний размер пенсии неработающих пенсионеров составляет по стране 18 521 рубль.Она добавила, что решение повысить пенсию выше уровня инфляции нацелено на рост реальных доходов населения. Это, в свою очередь, простимулирует спрос и положительно скажется на экономическом росте.
https://ria.ru/20221013/pensii-1823638775.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816021969_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8c653a0ceaedb298d7a5e883c57af7c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
людмила иванова-швец, андрей пудов, россия, рэу имени г. в. плеханова, общество, пенсия, пенсионеры
Людмила Иванова-Швец, Андрей Пудов, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество, Пенсия, Пенсионеры
03:18 14.10.2022
 
Раскрыто, сколько неработающие пенсионеры будут получать после индексации

Доцент Иванова-Швец сообщила о росте средней пенсии в России в 2023 году до 21650 рублей

© РИА Новости / Елена Копылова / Перейти в медиабанкПенсионерка
Пенсионерка - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Елена Копылова
Перейти в медиабанк
Пенсионерка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. В следующем году средняя пенсия по России может вырасти до 21 650 рублей. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.
Как сообщил накануне замглавы Минтруда Андрей Пудов, пенсии неработающих пенсионеров в России в следующем году будут проиндексированы на 2,6% выше уровня инфляции.
Экономист напомнила, что сейчас средний размер пенсии неработающих пенсионеров составляет по стране 18 521 рубль.
"Планируемый уровень инфляции в 2022 году может составить 14.3%. Планируемая индексация предполагается выше этого показателя на 2,6%. Это означает, что средняя пенсия с 2023 года может вырасти на 3100 рублей, до 21 650 рублей", - посчитала Иванова-Швец.
Она добавила, что решение повысить пенсию выше уровня инфляции нацелено на рост реальных доходов населения. Это, в свою очередь, простимулирует спрос и положительно скажется на экономическом росте.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
Вчера, 11:47
Пенсии неработающих пенсионеров в 2023 году проиндексируют выше инфляции
 
Людмила Иванова-ШвецАндрей ПудовРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаОбществоПенсияПенсионеры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала