https://ria.ru/20221014/pensionery-1823876782.html
Раскрыто, сколько неработающие пенсионеры будут получать после индексации
Раскрыто, сколько неработающие пенсионеры будут получать после индексации - РИА Новости, 14.10.2022
Раскрыто, сколько неработающие пенсионеры будут получать после индексации
В следующем году средняя пенсия по России может вырасти до 21 650 рублей. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилу... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T03:18
2022-10-14T03:18
2022-10-14T03:18
людмила иванова-швец
андрей пудов
россия
рэу имени г. в. плеханова
общество
пенсия
пенсионеры
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МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. В следующем году средняя пенсия по России может вырасти до 21 650 рублей. Об этом пишет агентство "Прайм" со ссылкой на доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилу Иванову-Швец.Как сообщил накануне замглавы Минтруда Андрей Пудов, пенсии неработающих пенсионеров в России в следующем году будут проиндексированы на 2,6% выше уровня инфляции.Экономист напомнила, что сейчас средний размер пенсии неработающих пенсионеров составляет по стране 18 521 рубль.Она добавила, что решение повысить пенсию выше уровня инфляции нацелено на рост реальных доходов населения. Это, в свою очередь, простимулирует спрос и положительно скажется на экономическом росте.
https://ria.ru/20221013/pensii-1823638775.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
людмила иванова-швец, андрей пудов, россия, рэу имени г. в. плеханова, общество, пенсия, пенсионеры
Людмила Иванова-Швец, Андрей Пудов, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Общество, Пенсия, Пенсионеры
Раскрыто, сколько неработающие пенсионеры будут получать после индексации
Доцент Иванова-Швец сообщила о росте средней пенсии в России в 2023 году до 21650 рублей