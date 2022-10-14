09:51 14.10.2022 (обновлено: 10:34 14.10.2022)
СМИ: Нидерланды заморозили патенты российских нефтяных компаний
СМИ: Нидерланды заморозили патенты российских нефтегазовых компаний
Добыча нефти. Архивное фото
ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости. Нидерланды заморозили патенты российских нефтегазовых компаний, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на патентное ведомство страны.
Отмечается, что Нидерланды заморозили патенты "Газпрома", "Роснефти" и "Транснефти". Заморозка патентов означает, что голландские компании могут без последствий воспроизводить продукцию российских нефтегазовых компаний. Это затруднит данным предприятиям ведение бизнеса в Нидерландах.
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Кроме того, как отметили в ведомстве, голландские компании избавляются от российских патентов, потому что "они обесценились".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.