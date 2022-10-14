https://ria.ru/20221014/patent-1823913914.html

СМИ: Нидерланды заморозили патенты российских нефтяных компаний

СМИ: Нидерланды заморозили патенты российских нефтяных компаний - РИА Новости, 14.10.2022

СМИ: Нидерланды заморозили патенты российских нефтяных компаний

Нидерланды заморозили патенты российских нефтегазовых компаний, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на патентное ведомство... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T09:51

2022-10-14T09:51

2022-10-14T10:34

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ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости. Нидерланды заморозили патенты российских нефтегазовых компаний, передает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на патентное ведомство страны.Отмечается, что Нидерланды заморозили патенты "Газпрома", "Роснефти" и "Транснефти". Заморозка патентов означает, что голландские компании могут без последствий воспроизводить продукцию российских нефтегазовых компаний. Это затруднит данным предприятиям ведение бизнеса в Нидерландах.Указанные российские компании "Газпром", "Роснефть" и "Транснефть" попали в санкционный список ЕС после начала спецоперации РФ на Украине. Это означает, что все их активы в Европы заморожены, включая шесть патентов, которыми они владеют в Нидерландах.Кроме того, как отметили в ведомстве, голландские компании избавляются от российских патентов, потому что "они обесценились".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221013/merkel-1823823329.html

https://ria.ru/20221013/dobycha-1823835784.html

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нидерланды, в мире, россия