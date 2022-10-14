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Глава Минфина Великобритании подал в отставку - РИА Новости, 14.10.2022
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Глава Минфина Великобритании подал в отставку
Глава Минфина Великобритании подал в отставку - РИА Новости, 14.10.2022
Глава Минфина Великобритании подал в отставку
Глава минфина Великобритании и автор скандального плана спасения экономики страны Квази Квартенг сообщил, что подал в отставку. РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T15:12
2022-10-14T16:21
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава минфина Великобритании и автор скандального плана спасения экономики страны Квази Квартенг сообщил, что подал в отставку."Дорогая премьер-министр, вы попросили меня уйти (с поста) вашего министра финансов. Я принял (это)", - говорится в письме к Лиз Трасс, которое Квартенг опубликовал в своем Twitter.При этом он отметил, что будет и дальше поддерживать Трасс и своего будущего преемника. Позже Трасс в ответном письме заявила, что ей "очень жаль терять" Квартенга в своем правительстве, добавив, что "глубоко уважает решение", которое он принял прежде всего "в национальных интересах".Ранее британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте министром финансов Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
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в мире, великобритания
В мире, Великобритания
15:12 14.10.2022 (обновлено: 16:21 14.10.2022)
 
Глава Минфина Великобритании подал в отставку

Глава Минфина Великобритании Квази Квартенг подал в отставку

© AP Photo / Rui VieiraКвази Квартенг
Квази Квартенг - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© AP Photo / Rui Vieira
Квази Квартенг. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава минфина Великобритании и автор скандального плана спасения экономики страны Квази Квартенг сообщил, что подал в отставку.
"Дорогая премьер-министр, вы попросили меня уйти (с поста) вашего министра финансов. Я принял (это)", - говорится в письме к Лиз Трасс, которое Квартенг опубликовал в своем Twitter.
При этом он отметил, что будет и дальше поддерживать Трасс и своего будущего преемника. Позже Трасс в ответном письме заявила, что ей "очень жаль терять" Квартенга в своем правительстве, добавив, что "глубоко уважает решение", которое он принял прежде всего "в национальных интересах".
Ранее британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте министром финансов Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
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