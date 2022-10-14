https://ria.ru/20221014/otstavka-1824065781.html

Глава Минфина Великобритании подал в отставку

Глава Минфина Великобритании подал в отставку - РИА Новости, 14.10.2022

Глава Минфина Великобритании подал в отставку

Глава минфина Великобритании и автор скандального плана спасения экономики страны Квази Квартенг сообщил, что подал в отставку. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T15:12

2022-10-14T15:12

2022-10-14T16:21

в мире

великобритания

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава минфина Великобритании и автор скандального плана спасения экономики страны Квази Квартенг сообщил, что подал в отставку."Дорогая премьер-министр, вы попросили меня уйти (с поста) вашего министра финансов. Я принял (это)", - говорится в письме к Лиз Трасс, которое Квартенг опубликовал в своем Twitter.При этом он отметил, что будет и дальше поддерживать Трасс и своего будущего преемника. Позже Трасс в ответном письме заявила, что ей "очень жаль терять" Квартенга в своем правительстве, добавив, что "глубоко уважает решение", которое он принял прежде всего "в национальных интересах".Ранее британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте министром финансов Квази Квартенгом и предполагает масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.

https://ria.ru/20221014/trass-1824053343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания