https://ria.ru/20221014/oteli-1823983458.html

В Германии в отелях туристам приходится доплачивать за отопление и свет

В Германии в отелях туристам приходится доплачивать за отопление и свет - РИА Новости, 14.10.2022

В Германии в отелях туристам приходится доплачивать за отопление и свет

В Германии отели, включая роскошные, берут дополнительные фиксированные сборы за электроэнергию и отопление для своих гостей, чем очень возмущены туристы,... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T13:11

2022-10-14T13:11

2022-10-14T13:11

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МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. В Германии отели, включая роскошные, берут дополнительные фиксированные сборы за электроэнергию и отопление для своих гостей, чем очень возмущены туристы, сообщает АТОР.Чтобы покрыть возросшие расходы на газ и электричество, все больше отелей Германии вводят дополнительную фиксированную плату для своих клиентов. Причем даже премиальные гостиницы, где номер стоит несколько сотен евро в сутки.Например, пятизвездочный отель Bareiss в Шварцвальде, номер в котором стоит 285 евро, с сентября берет 9 евро с человека за ночь. В отеле не исключают повышения "энергетического сбора" по мере наступления зимних холодов, о чем предупреждают клиентов.Некоторые немецкие гостиницы вводят фиксированную ставку за весь период проживания. Другие отели берут дополнительную "энергоплату" за ночь, например, Krone-Post в Баварии (пять евро) или The Hearts в Браунлаге (три евро).Тем не менее, признается он, "энергетический сбор" все равно не поможет покрыть отелю платежи за газ и электричество в размере 200 тысяч евро в год. Как минимум, сумма сбора должна быть 7,5 евро за ночь. Однако гостиница не готова на такой шаг, потому что боится оттока клиентов.Пункт о дополнительных расходах за энергию появился и в условиях договора с клиентами: туристов предупреждают о возможных поборах на месте. Если за 20 дней до заезда гостиница введет такой сбор и его сумма превысит 8 процентов от стоимости ночевки, гость вправе аннулировать бронь без штрафов.По данным Немецкой туристической ассоциации (DRV), волна отмен уже началась. Гости аннулируют поездки, если узнают, что сумма доплаты составляет больше 15 евро.

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новости - туризм, германия, бавария, туризм