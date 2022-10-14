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МИД выразил протест из-за осквернения памятника Суворову в Швейцарии - РИА Новости, 14.10.2022
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МИД выразил протест из-за осквернения памятника Суворову в Швейцарии
МИД выразил протест из-за осквернения памятника Суворову в Швейцарии - РИА Новости, 14.10.2022
МИД выразил протест из-за осквернения памятника Суворову в Швейцарии
РФ возмущена осквернением памятника Александру Суворову и его сподвижникам в Швейцарии, направила в МИД страны ноту протеста с требованием наказать виновных,... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T14:51
2022-10-14T15:00
швейцария
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. РФ возмущена осквернением памятника Александру Суворову и его сподвижникам в Швейцарии, направила в МИД страны ноту протеста с требованием наказать виновных, призывает власти обеспечить охрану мемориалов, сообщается на сайте российского МИД.В министерстве пояснили, что неизвестными был вновь осквернен мемориал сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году, в ущелье Шолленен в Швейцарии – на нижнюю часть памятника были нанесены две свастики."Выражаем глубокое возмущение произошедшим уже второй раз за этот год вопиющим проявлением вандализма. По данному факту Федеральному департаменту (Министерству) иностранных дел Швейцарской Конфедерации направлена нота протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных лиц", - говорится в сообщении."Настоятельно призываем швейцарские власти обеспечить надлежащую охрану мемориала, выявление вандалов и их наказание", - подчеркнули в МИД РФ.
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швейцария, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Швейцария, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
14:51 14.10.2022 (обновлено: 15:00 14.10.2022)
 
МИД выразил протест из-за осквернения памятника Суворову в Швейцарии

МИД потребовал от Швейцарии наказать виновных в осквернении памятника Суворову

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. РФ возмущена осквернением памятника Александру Суворову и его сподвижникам в Швейцарии, направила в МИД страны ноту протеста с требованием наказать виновных, призывает власти обеспечить охрану мемориалов, сообщается на сайте российского МИД.
В министерстве пояснили, что неизвестными был вновь осквернен мемориал сподвижникам генералиссимуса Александра Суворова, погибшим при переходе через Альпы в 1799 году, в ущелье Шолленен в Швейцарии – на нижнюю часть памятника были нанесены две свастики.
"Выражаем глубокое возмущение произошедшим уже второй раз за этот год вопиющим проявлением вандализма. По данному факту Федеральному департаменту (Министерству) иностранных дел Швейцарской Конфедерации направлена нота протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных лиц", - говорится в сообщении.
"Настоятельно призываем швейцарские власти обеспечить надлежащую охрану мемориала, выявление вандалов и их наказание", - подчеркнули в МИД РФ.
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ШвейцарияРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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