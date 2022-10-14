https://ria.ru/20221014/oshibki-1823877049.html

Диетолог перечислила главные ошибки худеющих

Диетолог перечислила главные ошибки худеющих - РИА Новости, 14.10.2022

Диетолог перечислила главные ошибки худеющих

Какие три ошибки чаще всего совершают люди, желающие сбросить лишний вес, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T02:10

2022-10-14T02:10

2022-10-14T02:10

общество

наталья нефедова

здоровье - общество

диета

похудение

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Какие три ошибки чаще всего совершают люди, желающие сбросить лишний вес, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова.Существуют популярные диеты, основанные на ложных представлениях о правильном питании, которые замедляют избавление от лишних килограммов, вместо того чтобы ускорять этот процесс, отметила она. Самые распространенные ошибки худеющих – это резкое уменьшение калорийности пищи, "игнорирование" фруктов и овощей, а также ограничение в рационе зерновых продуктов, считает Нефедова.По ее словам, если организм получает слишком мало калорий, обмен веществ замедляется.В среднем женщина должна потреблять 1800-2000 килокалорий в сутки, а мужчина – 2500-3000 килокалорий, уточнила она. Это норма для людей, которые достаточно много двигаются в течение дня, пояснила Нефедова.Другая распространенная ошибка людей, желающих сбросить вес, связана с отсутствием в их рационе необходимого количества овощей и фруктов, продолжила диетолог."Важно делать упор на овощи и фрукты, а их часто игнорируют. Но любые овощи – это жидкость, клетчатка, витамины и минералы, фитовещества. Можно взять за правило начинать прием пищи с овощей, чтобы не переедать. Например, если у вас на обед кусок рыбы с булгуром, начните с салата", – посоветовала Нефедова.Фруктами она рекомендует дополнять завтрак или использовать их в качестве перекуса.Еще одна важная ошибка худеющих – отказ от зерновых продуктов, полагает диетолог."Нам нужно достаточно много продуктов из зерновых культур, они стоят на втором месте после овощей по значимости для нашего организма. Урезать их количество не очень хорошо для микробиоты кишечника, потому что в них содержится полезная клетчатка. Плохое состояние микробиоты коррелирует со многими хроническими заболеваниями, например, аутоиммунными, и даже с такими психическими расстройствами, как депрессия", – предупредила Наталья Нефедова в интервью радио Sputnik.При нехватке в рационе зерновых продуктов человек может испытывать дефицит глюкозы и злоупотреблять сладостями, добавила она.

https://rsport.ria.ru/20221011/pokhudenie-1823193913.html

https://rsport.ria.ru/20221012/tykva-1823501789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, наталья нефедова, здоровье - общество, диета, похудение