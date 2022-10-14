https://ria.ru/20221014/oruzhie-1824099557.html

В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие

В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие - РИА Новости, 14.10.2022

В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие

Замминистра финансов США Уолли Адейомо утверждает, что западные санкции лишили российский военно-промышленный комплекс способности производить и обслуживать... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:24

2022-10-14T16:24

2022-10-14T16:24

владимир путин

россия

сша

украина

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148555/97/1485559798_0:54:1036:637_1920x0_80_0_0_22386d30f5ffaa0f54a27215d418b335.jpg

ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Замминистра финансов США Уолли Адейомо утверждает, что западные санкции лишили российский военно-промышленный комплекс способности производить и обслуживать вооружения, "имеющие критическое значение для операций на Украине", при этом он не назвал ни одного вида или образца вооружений и ничем не аргументировал свое утверждение."В результате наших коллективных действий российский военно-промышленный комплекс оказался неспособен производить и обслуживать критические значимое оборудование для операций на Украине", - заявил замминистра на встрече с представителями трех десятков стран, участвующих в кампании санкционного давления.Наиболее сложная ситуация, по оценкам Адейомо, сложилась в российской микроэлектронике, где заканчиваются компоненты, необходимые для производства вооружений.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824047972.html

https://ria.ru/20221014/arsenal-1824035400.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, сша, украина, безопасность