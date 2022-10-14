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В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие - РИА Новости, 14.10.2022
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В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие - РИА Новости, 14.10.2022
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие
Замминистра финансов США Уолли Адейомо утверждает, что западные санкции лишили российский военно-промышленный комплекс способности производить и обслуживать... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:24
2022-10-14T16:24
владимир путин
россия
сша
украина
безопасность
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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Замминистра финансов США Уолли Адейомо утверждает, что западные санкции лишили российский военно-промышленный комплекс способности производить и обслуживать вооружения, "имеющие критическое значение для операций на Украине", при этом он не назвал ни одного вида или образца вооружений и ничем не аргументировал свое утверждение."В результате наших коллективных действий российский военно-промышленный комплекс оказался неспособен производить и обслуживать критические значимое оборудование для операций на Украине", - заявил замминистра на встрече с представителями трех десятков стран, участвующих в кампании санкционного давления.Наиболее сложная ситуация, по оценкам Адейомо, сложилась в российской микроэлектронике, где заканчиваются компоненты, необходимые для производства вооружений.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824047972.html
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владимир путин, россия, сша, украина, безопасность
Владимир Путин, Россия, США, Украина, Безопасность
16:24 14.10.2022
 
В США заявили, что Россия не сможет выпускать критически значимое оружие

В США утверждают, что лишили Россию способности выпускать значимое оружие для спецоперации

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкПуск из комплекса "Калибр" кораблем Каспийской флотилии
Пуск из комплекса Калибр кораблем Каспийской флотилии - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск из комплекса "Калибр" кораблем Каспийской флотилии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 окт – РИА Новости. Замминистра финансов США Уолли Адейомо утверждает, что западные санкции лишили российский военно-промышленный комплекс способности производить и обслуживать вооружения, "имеющие критическое значение для операций на Украине", при этом он не назвал ни одного вида или образца вооружений и ничем не аргументировал свое утверждение.
"В результате наших коллективных действий российский военно-промышленный комплекс оказался неспособен производить и обслуживать критические значимое оборудование для операций на Украине", - заявил замминистра на встрече с представителями трех десятков стран, участвующих в кампании санкционного давления.
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Наиболее сложная ситуация, по оценкам Адейомо, сложилась в российской микроэлектронике, где заканчиваются компоненты, необходимые для производства вооружений.
"Два крупнейших производителя микроэлектроники в России были вынуждены временно остановить работу из-за нехватки критических иностранных технологий", - сказал он, не уточнив, о каких компаниях идет речь.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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