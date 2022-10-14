https://ria.ru/20221014/opasnost-1824059466.html

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 14.10.2022

В Севастополе продлили желтый уровень террористической опасности

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев продлил до 28 октября высокий "желтый" уровень террористической опасности в регионе. РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T14:58

2022-10-14T14:58

2022-10-14T15:04

севастополь

чп на крымском мосту

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев продлил до 28 октября высокий "желтый" уровень террористической опасности в регионе."Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя на период с 18 час. 00 мин. 13 октября 2022 г. сроком на 15 суток до 18 час. 00 мин. 28 октября 2022 г", – сообщили в пресс-службе правительства города.Отмечается, что решение принято "на основании информации правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта". Правоохранителями и органами государственной власти Севастополя принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в регионе, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221011/opasnost-1823226217.html

севастополь

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севастополь, чп на крымском мосту, михаил развожаев