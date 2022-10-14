https://ria.ru/20221014/okolofutbol-1823713746.html

Фашизм около футбола

Фашизм около футбола - РИА Новости, 14.10.2022

Фашизм около футбола

Футбольные хулиганы часто придерживаются ультраправых, а иногда и откровенно неонацистских идей. Как в среде украинского околофутбола прививали любовь к Бандере и Шухевичу, ультрас каких украинских футбольных команд поддержали Евромайдан, и правда ли часть фанатов еще с 2014 года воюет в Донбассе на стороне Киева?

2022-10-14T10:00

2022-10-14T10:00

2022-10-14T12:25

донбасс. геноцид. 2014-2022

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Околофутбол как движение сформировался примерно к середине прошлого века в Англии. Именно там родились первые "фирмы" (объединения фанатов. — Прим. ред.), состоящие преимущественно из молодежи рабочих кварталов. Футбольные хулиганы устраивали драки на трибунах и беспорядки в городе. Причем на их агрессивность мало влиял факт победы или поражения любимой команды. Участники движения часто увлечены не самим футболом, а скорее характерным для этой субкультуры образом жизни и популярными в этой среде ультраправыми идеями.Еще одна интересная черта, общая для всего фанатского движения, — зачастую оно процветает среди не нашедшей себе применения молодежи бывших великих держав. Великобритания, например, на протяжении столетий была мощной империей, но после Второй мировой войны свои позиции на глобальной политической арене начала терять. Та молодежь, которая при королеве Виктории шла на флот или в редкоатс (от англ. red coat (красный мундир), прозвище британских солдат. — Прим.ред), оказалась не у дел. Если традиции, история и культура твоей родины диктуют тебе идти за горизонт, завоевывать и покорять, "Правь Британия морями" и прочая, прочая, прочая, то как заставить себя продавать подержанные автомобили или бургеры в закусочной? Имперская инерция есть, а применения ей нет. Но жизнь есть жизнь, и вот те, кто днем работает в тех самых фастфудах, магазинах и автосервисах, вечером и ночью становятся грозными постимперскими фанатами, ядром футбольных фирм. Вместо герба страны — эмблема клуба, вместо идеи экспансии — примитивная борьба "за своих против чужих". Таковы общие черты абсолютного большинства ультрас Европы. Конечно, есть и чувство локтя, и идеи ЗОЖ, и "один за всех, и все за одного", и даже элемент "Бойцовского клуба". К сожалению, ультраправые убеждения тоже в комплекте.Украинское околофутбольное движение, как и любое другое, имеет свои уникальные черты. Петлюра-бандеровская идея, как наиболее агрессивная и ультраправая, естественным образом получила широкое распространение среди украинских ультрас: черно-красные знамена укронацистов, портреты Бандеры, цифры "88" и другая подобная эстетика стали появляться на трибунах. Пример тому — фанаты киевского "Динамо".Может показаться удивительным, что вокруг клуба с ярким советским прошлым сплотилась украинская ультраправая молодежь. Ведь именно в оккупированном немцами Киеве в 1942 году состоялся печально известный "матч смерти" между командой, практически полностью состоявшей из игроков киевского "Динамо", и гитлеровцами. В результате многих советских футболистов отправили в немецкие концлагеря, а некоторых, как утверждается, расстреляли. А сегодня украинские футбольные фанаты славят палачей своего народа, используя символику ОУН* и УПА*, рисуя свастику и цифры 14/88 (за числом 14 неонацисты прячут лозунги преступника и идеолога белого расизма Дэвида Лэйна, а в цифре 88 радикалы шифруют приветствие "Heil Hitler!", т. к. буква "H" стоит в латинском алфавите восьмой. — Прим ред.).14 и 88 на футболке фаната киевского "Динамо" это, конечно, просто совпадение. Как и, наверное, форма шеврона динамовских ультрас. Естественно, она выбрана неслучайно и копирует классическую форму эмблемы многих дивизий СС, например "Мертвой головы":Эмблемы СС делали в форме рыцарских щитов тарч (нем. Tartsche. — Прим ред.), которые имели на правой стороне выемки для копья. Околофутбольная среда вообще тяготеет к символике Третьего рейха. Если посмотреть на ассортимент, например, магазина "ULTRA", то можно увидеть, как в умах футбольных фанатов мирно соседствуют идеи расизма, нацизма и национализма. Вот футболки из серии "Деятели ОУН"*.Почитающий "правильную" украинскую историю околофутболист может выбрать принт с любимым национальным героем, например с портретом создателя ОУН* Евгения Коновальца, который сотрудничал с немецкой разведкой. Или с изображением причастного к массовым убийствам поляков и евреев Романа Шухевича — главнокомандующего УПА*, заместителя командира батальона "Нахтигаль", входившего в ходе операции "Барбаросса" в подразделение "Бранденбург 800". Также молодой патриот может прийти на трибуну в футболке с портретом не нуждающегося в представлении любимца националистов Степана Бандеры."Правильных" украинских героев популяризирует львовский бренд одежды "Гвер" (нем. das Gewehr — ружье, винтовка, оружие. — Прим ред.), о себе его создатели пишут следующее: Помимо футболок с изображениями преступника и предателя Романа Шухевича бренд "Гвер" предлагает одежду с символикой батальона "Нахтигаль" или 14-й дивизии СС "Галиция" (укр. Галичина. — Прим ред.).Чем же гордятся патриоты-околофутболисты, одеваясь в подобные вещи? Может, тем, что члены "Нахтигаля" участвовали в массовых убийствах поляков и во львовском холокосте, когда были уничтожены несколько тысяч евреев? Или их вдохновляет уничтожение польского села Гута Пеняцка, где полк "Галичина" и боевики УПА* сожгли 172 дома и зверски убили более 500 человек, включая женщин и детей? Наверное, по мнению украинских околофутболистов, прославления на трибунах больше всего заслужили именно эти "герои" и их "подвиги".Не отстает от львовских коллег и киевский бренд "SVA STONE" ("свастон" на сленге — свастика, фашистская эмблема. — Прим. ред.). Он тоже стоит на страже "правильной" исторической памяти. Вот футболка с символикой 14-й дивизии СС "Галичина" — золотой лев и три короны на голубом фоне.Под изображением солдата в форме вермахта по центру находится портрет военнослужащего ВСУ с шевроном СС "Галичина" — дизайнер футболки очень хотел подчеркнуть преемственность поколений. То есть, по мнению тех, кто эту одежду создает, и тех, кто ее носит, участники так называемой АТО продолжают дело дедов-предателей из ОУН-УПА*, "Нахтигаля", "Галичины", "Роланда" и т. д. Примечательно, что в мае 2020 года окружной административный суд Киева признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской. Наверное, мало кого можно удивить таким решением суда. Нюрнбергский трибунал, итоги которого пока никто не оспаривает, признал преступными все подразделения СС, и "Галичина" исключением не является. Но тут важно, что официальный киевский орган власти подтвердил эту точку зрения и обязал Институт национальной памяти Украины отказаться от пропаганды нацистских символов. Правда, позже решение киевского суда отменили…Бренд "Свастон" не обделяет вниманием и современных "героев", вот, например, футболки с символикой "Правого сектора"* и "Азова"*.Один из основателей бренда так объясняет выпуск футболок с символикой украинских нацбатальонов:В соцсетях бренда неоднократно заявлялось, что 10% выручки от продажи их продукции перечисляется на поддержку нацбатов, воюющих в так называемой зоне АТО."Свастон" не только оказывает финансовую поддержку карателям, но и в прямом смысле одевает их. Например, лидеры компании гордятся тем, что изготовили зимнюю парку для членов "Азова"*. Один из создателей бренда в интервью магазину "Мясо" рассказал следующее:Создатель бренда — неонацист Арсений "Белодуб" Климачев, солист группы "Секира Перуна". В "творчестве" группы можно найти множество расистских идей и отсылок к Третьему рейху. Чувствуя, что украинским патриотам нечего носить, Климачев и создал "Свастон":Сам Климачев называет свою идеологию "украинским фашиофутуризмом", восторгается Бенито Муссолини и переживает за судьбу белой расы. Переживания нашли отражение, например, в футболке "White Boy", которую, по словам Климачева, создавали для фанатов киевского "Динамо":Околофутбольщики оценили "правильную патриотичную одежду". Затем "белые парни" решили приодеть и своих "белых девушек". Чтобы завершить облик "правильной белой" семьи бренд выпустил одежду для самых маленьких. Надпись на футболке гласит: "Белый малыш — будущее нашей расы". Разве что не хватает надписи "White Power" (лозунг современных расистов, приверженцев идеологии превосходства белой расы. — Прим. ред.).На разгромленной базе неонацистского полка "Азов"* в Мариуполе был найден журнал "Святослав", который выпускают ультрас киевского "Динамо". На обложке — фото молодого человека с зажженным коктейлем Молотова, в черной балаклаве и черной толстовке. На рукаве надпись WBC — скорее всего, это одежда, брендированная профессиональной организацией "Всемирный боксерский совет". Организация бесконечно далекая от политики и ультраправых идей. Ребята из околофутбола любят спортивную одежду, "агрессивные бренды" — WBC, Lonsdale. Также WBC — это объединение ультрас киевского "Динамо" White Boys Club (в переводе с англ. Клуб белых ребят. — Прим. ред.). Возможно, выбор одежды с названием боксерской организации связан банально со схожестью аббревиатур.На страницах 68–69 красочный инфернальный разворот — это фотоотчет о Евромайдане. Здесь бои с "Беркутом" в районе Грушевского, бандеровские знамена, коктейли Молотова, горящие покрышки. Но что околофутбольщики забыли на Майдане?В январе 2014 года оппозиционные Януковичу СМИ активно распространяли информацию о том, что сторонников евроинтеграции провоцируют и даже избивают "титушки". Этот термин появился в 2013-м, когда спортсмен Вадим Титушко напал на журналистов во время акции оппозиции. Фамилия молодчика стала нарицательной. "Титушками" стали называть молодых людей, которых, по мнению оппозиции, власть негласно привлекала для провокаций или разгона митингов. По сообщениям в украинских соцсетях и СМИ, группы "титушек" с молчаливого согласия правоохранителей нападали на участников Евромайдана и даже перемещались сквозь милицейские кордоны. Также появилась информация, что сторонникам евроинтеграции удалось поймать несколько таких молодчиков и те сами признавались, что приехали в Киев разгонять митингующих за деньги. В ночь на 21 января оппозиционные СМИ начали распространять сообщения о том, что группы "титушек" избивают киевлян с ленточками цветов флагов Украины и Евросоюза, устраивают погромы и портят автомобили. Так как в ряды "титушек" часто нанимали околофутбольщиков, многие фанатские сообщества призвали своих единомышленников не участвовать в провластных акциях. Первыми такое обращение опубликовали киевские ультрас в группе "WBC | Ультрас Динамо" в социальной сети "ВКонтакте":Также фанаты киевского "Динамо" сообщили о формировании собственных отрядов для борьбы с "титушками":Конечно, ни слова о том, что майдановцы сами громят город, не прозвучало. Во всем виноваты "титушки".Всего за несколько часов сообщение киевлян в своих группах опубликовали фанаты львовских "Карпат", харьковского "Металлиста", днепропетровского "Днепра", тернопольской "Нивы". Солидарность со столичными ультрас также выразили околофутбольщики симферопольской "Таврии", луганской "Зари" и донецкого "Шахтера".Околофутболисты активизировались моментально, в столицу прибыло множество хорошо организованных групп. Помощь митингующим в городских столкновениях оказалась настолько эффективной, что уже 25 января один из лидеров Евромайдана Олег Тягнибок, неонацист и лидер партии "Свобода"*, вовсю хвалил ультрас:Трудно сказать, повлияла ли помощь ультрас на то, что протестующие отвергли соглашение о мире между властью и лидерами оппозиции (Тягнибок, Яценюк, Кличко. — Прим. ред.), но случилось это примерно в одно и то же время с прибытием больших групп фанатов в столицу.В феврале 2014 года украинские ультрас объявили о перемирии, запретив драки, провокации и оскорбления. По сообщениям фанатских интернет-ресурсов, решение о перемирии поддержали околофутбольщики примерно 16 клубов премьер-лиги, а также 18 клубов первой и второй лиги. Таким образом самыми непримиримыми врагами был закопан топор войны. В апреле враждующие фанаты "Днепра" и "Металлиста" совместным маршем прошли по Харькову и атаковали митингующих сторонников федерализации.Точно неизвестно, действительно ли ультрас принимали участие в поджоге Дома профсоюзов и убийствах или атаковавшие и загнавшие митингующих в ловушку лишь назвались околофутболистами. Но за сожжение людей заживо депутат Верховной рады Ирина Фарион благодарила именно фанатов:На трагедию в Одессе 2–3 мая 2014 года ужасно похожи и события, описанные все в том же журнале "Святослав" — в очерке "Охота на Титушек" (стр. 66). Автор повествует о погроме в хостеле, в котором находились "враги". Очевидец и активный участник атаки красочно описывает налет и расправу над "титушками". Рассказывает читателю о своих мотивах, мыслях и чувствах, которые посещали его во время погрома. Ужас в том, что он не оправдывается, а гордится содеянным: арматура в руках, лица скрыты под балаклавами, слаженные действия группы. Ругань, насилие, упоение силой и абсолютная, несокрушимая уверенность в правильности своих действий, в справедливости расправы над неугодными. Естественным образом приходит на ум сравнение с немецкими штурмовиками — военизированной организацией партии Гитлера, с помощью которой он зачищал политическую арену от конкурентов. Впоследствии члены штурмовых отрядов пополнили ряды гестапо и SS, чьи сдвоенные молнии сегодня так любят укрофашисты и другие ультраправые.Разворот на страницах 70–71 можно было бы смело назвать: "фашисты всех стран, соединяйтесь!". Это фотодоказательства поддержки украинской ультраправой идеи со стороны множества отнюдь не украинских околофутбольных фирм. Футбольный клуб "Динамо" Грузия — бойцы со скрытыми лицами стоят с черно-красной тряпкой. Фото из Белоруссии — на нем неизвестные держат баннер, на котором жовто-блакитный флаг незалежной перекрещен с бело-красно-белым флагом белорусских профашистских коллаборантов оккупационной администрации Минска времен Великой Отечественной войны. В углу баннера цифровой код 88 — "Хайль Гитлер". Есть фото и из Франции, и из Чехии, и, к стыду нашему, из России — тоже ничего хорошего. Но такой откровенной ярости и профашистских настроений, как на фото из Грузии и Белоруссии, найти сложно. Здесь и черное солнце, и свастика. И снова БЧБ-флаги (от белорусского "бел-чырвона-белы". — Прим. ред.).Это журнал 2013–2014 годов. В 2021-м под этими БЧБ-стягами попытаются устроить свой Евромайдан, но уже в Минске. С убийствами правоохранителей, с безоговорочной дипломатической и информационной поддержкой Запада, со слезоточивым газом под шлемы ОМОНа… Сейчас, из зоны СВО, это все смотрится не так уж ярко. А зря.Взять интервью у радикального участника околофутбольного движения из Донецка оказалось практически невозможно. Почему? А они с 2014-го года там — в "Азове"*, в "Айдаре", в "Днепре-1" и других националистических формированиях. Ультрас ринулись пополнять ряды добровольческих батальонов одними из первых.Близкий к околофутбольному движению журналист Владислав Красинский, пообщавшись с ультрас для украинского интернет-издания "Инсайдер", выяснил примерное количество фанатов, ушедших воевать в Донбасс:Украинские ультрас создали страницу памяти, которая должна увековечить фанатов, отправившихся воевать в Донбасс.Евромайдан сплотил радикальное околофутбольное движение и радикальное националистическое. Конечно же, не все фанаты принимали участие в атаках и погромах 2014-го года, стали неонацистами и вступили в нацбаты карателей. В околофутбольной среде есть те, кому чужды идеи Гитлера, кто никогда не вскинет руку в наци-приветствии, кто не станет писать в журнал литературные отчеты о совершенных погромах. Но этот текст не про них.Мы часто спрашиваем себя и пустоту: как это случилось? Откуда в стране, победившей фашизм в 1945 году, взялся "Айдар" с "Азовом"*? Из пустоты и взялся. Из серой зоны безразличия к своим же детям, к своему же поколению. Если мы не будем заниматься ими, то ими займутся другие. Бандера, Петлюра, Гитлер, Гиммлер… И не надо недооценивать ультраправую молодежь.В 1920-х известный немецкий писатель и антифашист Бертольд Брехт тоже называл "скопищем убогих недоносков" пьющих пиво сторонников будущей НСДАП. А в итоге не он их, а они его вышвырнули из Германии. А потом ввергли в ад и Германию, и Европу, и мир.Над материалом работали: военный корреспондент РИА Новости Андрей Казаков,и редакция спецпроекта.Данная информация опубликована исключительно в информационных целях и имеет своей целью осуждение нацизма в любых его формах и проявлениях.* Организации, признанные экстремистскими и запрещенные в России.

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