https://ria.ru/20221014/odkb-1823919391.html

Россия поддерживает получение СНГ статуса наблюдателя в ОДКБ

Россия поддерживает получение СНГ статуса наблюдателя в ОДКБ - РИА Новости, 14.10.2022

Россия поддерживает получение СНГ статуса наблюдателя в ОДКБ

Россия поддерживает получение СНГ статуса наблюдателя в ОДКБ, это никому не мешает и дает дополнительные площадки для обсуждения спорных вопросов, заявил... РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T10:14

2022-10-14T10:14

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россия

снг

одкб

владимир путин

астана

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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Россия поддерживает получение СНГ статуса наблюдателя в ОДКБ, это никому не мешает и дает дополнительные площадки для обсуждения спорных вопросов, заявил президент РФ Владимир Путин."Поддерживаем предложение... о получении содружеством статуса наблюдателя при ОДКБ", - сказал Путин на саммите СНГ в Астане.Он добавил, что этот статус "никому не мешает", наоборот, создает "дополнительные возможности для того, чтобы использовать эту площадку для дополнительных консультаций, встреч, обсуждения вопросов и поиска решений".

https://ria.ru/20221014/ekonomika-1823928508.html

россия

астана

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, снг, одкб, владимир путин, астана