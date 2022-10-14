https://ria.ru/20221014/odkb-1823919391.html
Россия поддерживает получение СНГ статуса наблюдателя в ОДКБ
Россия поддерживает получение СНГ статуса наблюдателя в ОДКБ - РИА Новости, 14.10.2022
Россия поддерживает получение СНГ статуса наблюдателя в ОДКБ
Россия поддерживает получение СНГ статуса наблюдателя в ОДКБ, это никому не мешает и дает дополнительные площадки для обсуждения спорных вопросов, заявил... РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T10:14
2022-10-14T10:14
2022-10-14T10:39
россия
снг
одкб
владимир путин
астана
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АСТАНА, 14 окт - РИА Новости. Россия поддерживает получение СНГ статуса наблюдателя в ОДКБ, это никому не мешает и дает дополнительные площадки для обсуждения спорных вопросов, заявил президент РФ Владимир Путин."Поддерживаем предложение... о получении содружеством статуса наблюдателя при ОДКБ", - сказал Путин на саммите СНГ в Астане.Он добавил, что этот статус "никому не мешает", наоборот, создает "дополнительные возможности для того, чтобы использовать эту площадку для дополнительных консультаций, встреч, обсуждения вопросов и поиска решений".
https://ria.ru/20221014/ekonomika-1823928508.html
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РИА Новости
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россия, снг, одкб, владимир путин, астана
Россия, СНГ, ОДКБ, Владимир Путин, Астана
10:14 14.10.2022 (обновлено: 10:39 14.10.2022)
Россия поддерживает получение СНГ статуса наблюдателя в ОДКБ
Путин: Россия поддерживает получение СНГ статуса наблюдателя в ОДКБ